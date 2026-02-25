СМИ: делегация Ирана направились в Женеву для переговоров с США

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи с делегацией направился в Женеву для участия в переговорах с США по иранскому ядерному досье, которые пройдут 26 февраля при посредничестве Омана, сообщила иранская гостелерадиокомпания.