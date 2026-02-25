Рейтинг@Mail.ru
СМИ: делегация Ирана направились в Женеву для переговоров с США
16:01 25.02.2026 (обновлено: 16:20 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/iran-2076680976.html
СМИ: делегация Ирана направились в Женеву для переговоров с США
СМИ: делегация Ирана направились в Женеву для переговоров с США - РИА Новости, 25.02.2026
СМИ: делегация Ирана направились в Женеву для переговоров с США
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи с делегацией направился в Женеву для участия в переговорах с США по иранскому ядерному досье, которые пройдут 26... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:01:00+03:00
2026-02-25T16:20:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg
https://ria.ru/20260225/pezeshkian-2076680491.html
https://ria.ru/20260224/iran-2076465364.html
СМИ: делегация Ирана направились в Женеву для переговоров с США

IRIB: делегация Ирана направились в Женеву для переговоров с США

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи с делегацией направился в Женеву для участия в переговорах с США по иранскому ядерному досье, которые пройдут 26 февраля при посредничестве Омана, сообщила иранская гостелерадиокомпания.
"Министр иностранных дел и сопровождающая его делегация в среду покинули Тегеран, направившись в Женеву для участия в третьем раунде ядерных переговоров между Ираном и США", - сообщил вещатель в своем Telegram-канале.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Президент Ирана заявил, что видит перспективы для диалога с США по атому
Вчера, 16:01
По его данным, глава МИД Ирана заявил, что Тегеран будет проводить переговоры в Женеве на основании тех пониманий, к которым Тегеран и Вашингтон пришли во время предыдущего раунда переговоров в Женеве, для формирования сделки по иранскому атому в кратчайшие сроки.
Иран и США при посредничестве Омана провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.
Ракетный комплекс в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Иран может закупить у Китая противокорабельные ракеты CM‑302, пишут СМИ
24 февраля, 17:10
 
