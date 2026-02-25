СМИ: делегация Ирана направились в Женеву для переговоров с США

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи с делегацией направился в Женеву для участия в переговорах с США по иранскому ядерному досье, которые пройдут 26 февраля при посредничестве Омана, сообщила иранская гостелерадиокомпания.
"Министр иностранных дел и сопровождающая его делегация в среду покинули Тегеран, направившись в Женеву для участия в третьем раунде ядерных переговоров между Ираном и США", - сообщил вещатель в своем Telegram-канале.
По его данным, глава МИД Ирана заявил, что Тегеран будет проводить переговоры в Женеве на основании тех пониманий, к которым Тегеран и Вашингтон пришли во время предыдущего раунда переговоров в Женеве, для формирования сделки по иранскому атому в кратчайшие сроки.
Иран и США при посредничестве Омана провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.