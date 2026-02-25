Противолодочный самолет США пролетел рядом с иранской границей

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon США был замечен к югу от иранской границы, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.

Согласно маршруту движения, самолет вылетел из Бахрейна и покружил между Ормузским проливом и Персидским заливом перед тем, как направиться обратно.

Иран и США провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.