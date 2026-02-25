https://ria.ru/20260225/iran-2076525732.html
Противолодочный самолет США пролетел рядом с иранской границей
Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon США был замечен к югу от иранской границы, выяснило РИА Новости на основе полетных данных. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T01:10:00+03:00
2026-02-25T01:10:00+03:00
2026-02-25T01:11:00+03:00
в мире
сша
иран
бахрейн
аббас аракчи
стив уиткофф
boeing p-8a poseidon
сша
иран
бахрейн
В мире, США, Иран, Бахрейн, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Boeing P-8A Poseidon
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon США был замечен к югу от иранской границы, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Согласно маршруту движения, самолет вылетел из Бахрейна и покружил между Ормузским проливом и Персидским заливом перед тем, как направиться обратно.
Иран и США провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.
Новый раунд переговоров между США и Ираном должен состояться в Женеве 26 февраля.