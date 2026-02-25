Рейтинг@Mail.ru
Противолодочный самолет США пролетел рядом с иранской границей
01:10 25.02.2026 (обновлено: 01:11 25.02.2026)
Противолодочный самолет США пролетел рядом с иранской границей
Противолодочный самолет США пролетел рядом с иранской границей
Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon США был замечен к югу от иранской границы, выяснило РИА Новости на основе полетных данных. РИА Новости, 25.02.2026
в мире, сша, иран, бахрейн, аббас аракчи, стив уиткофф, boeing p-8a poseidon
В мире, США, Иран, Бахрейн, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Boeing P-8A Poseidon
Противолодочный самолет США пролетел рядом с иранской границей

РИА Новости: американский Boeing P-8A Poseidon заметили к югу от границы Ирана

CC BY-SA 2.0 / aceebee / Boeing P-8A PoseidonАмериканский самолет Boeing P-8A Poseidon
Американский самолет Boeing P-8A Poseidon
CC BY-SA 2.0 / aceebee / Boeing P-8A Poseidon
Американский самолет Boeing P-8A Poseidon. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon США был замечен к югу от иранской границы, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Согласно маршруту движения, самолет вылетел из Бахрейна и покружил между Ормузским проливом и Персидским заливом перед тем, как направиться обратно.
Иран и США провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.
Новый раунд переговоров между США и Ираном должен состояться в Женеве 26 февраля.
В мире, США, Иран, Бахрейн, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Boeing P-8A Poseidon
 
 
