Мишустин назвал число семей, улучшивших жилищные условия благодаря ипотеке - РИА Новости, 25.02.2026
13:41 25.02.2026 (обновлено: 13:43 25.02.2026)
Мишустин назвал число семей, улучшивших жилищные условия благодаря ипотеке
Мишустин назвал число семей, улучшивших жилищные условия благодаря ипотеке
Порядка 1,85 миллиона семей уже улучшили жилищные условия в России благодаря семейной ипотеке, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
общество, россия, жилье, ипотека, семейная ипотека
Общество, Россия, Жилье, Ипотека, семейная ипотека
Мишустин назвал число семей, улучшивших жилищные условия благодаря ипотеке

Мишустин: 1,85 млн семей улучшили жилищные условия благодаря семейной ипотеке

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Порядка 1,85 миллиона семей уже улучшили жилищные условия в России благодаря семейной ипотеке, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"За все время работы этой программы 1 миллион 850 тысяч семей улучшили свои жилищные условия", - сказал он в ходе отчета правительства РФ в Госдуме.
ОбществоРоссияЖильеИпотекасемейная ипотека
 
 
