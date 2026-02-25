https://ria.ru/20260225/ipoteka-2076632317.html
Мишустин назвал число семей, улучшивших жилищные условия благодаря ипотеке
Мишустин назвал число семей, улучшивших жилищные условия благодаря ипотеке - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин назвал число семей, улучшивших жилищные условия благодаря ипотеке
Порядка 1,85 миллиона семей уже улучшили жилищные условия в России благодаря семейной ипотеке, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин назвал число семей, улучшивших жилищные условия благодаря ипотеке
Мишустин: 1,85 млн семей улучшили жилищные условия благодаря семейной ипотеке