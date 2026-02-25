В РПЦ призвали создать закон "об алгоритмах" в интернете

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов призвал принять закон "об алгоритмах", чтобы оградить аудиторию от деструктивного контента в интернете, сделав его менее популярным.

Во вторник Лукьянов в Госдуме принял участие в круглом столе "Реализация основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в медиапространстве".

"На снижении нравственных норм и уровня культуры сегодня делаются бешеные деньги - на душах наших детей? Почему мы должны позволять бизнесу на этом зарабатывать? Необходимо принять закон об алгоритмах, где был бы выработан механизм "пессимизации" деструктивного контента и приоритетного вывода наверх положительного, который оздоровляет общество", - сказал священнослужитель.

По словам Лукьянова, нужно ограничивать безнравственность в сети, а положительные примеры, нравственное содержание делать необходимым, обязательным.