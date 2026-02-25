Рейтинг@Mail.ru
25.02.2026
Религия
 
17:06 25.02.2026
В РПЦ призвали создать закон "об алгоритмах" в интернете
Председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов призвал принять закон "об алгоритмах", чтобы оградить
Никита Бизин
Никита Бизин
религия, русская православная церковь
В РПЦ призвали создать закон "об алгоритмах" в интернете

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов призвал принять закон "об алгоритмах", чтобы оградить аудиторию от деструктивного контента в интернете, сделав его менее популярным.
Во вторник Лукьянов в Госдуме принял участие в круглом столе "Реализация основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в медиапространстве".
"На снижении нравственных норм и уровня культуры сегодня делаются бешеные деньги - на душах наших детей? Почему мы должны позволять бизнесу на этом зарабатывать? Необходимо принять закон об алгоритмах, где был бы выработан механизм "пессимизации" деструктивного контента и приоритетного вывода наверх положительного, который оздоровляет общество", - сказал священнослужитель.
По словам Лукьянова, нужно ограничивать безнравственность в сети, а положительные примеры, нравственное содержание делать необходимым, обязательным.
"Сделать нравственность популярной у нас с вами получится, если мы сумеем сделать менее значимыми безнравственные примеры, которые собой забивают (информационное пространство - ред.). Конечно же, будет разговор о том, что трафик снизится, но души наших детей и будущего нашего Отечества - это вопрос трафика?" - задал вопрос Лукьянов.
