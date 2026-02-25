Рейтинг@Mail.ru
Маркировать инфопродукты, созданные с использованием ИИ, призвали в РПЦ
Религия
 
17:07 25.02.2026
Маркировать инфопродукты, созданные с использованием ИИ, призвали в РПЦ
религия, русская православная церковь
Религия, Русская православная церковь

Маркировать инфопродукты, созданные с использованием ИИ, призвали в РПЦ

Программист во время работы
Программист во время работы
Программист во время работы
Программист во время работы
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Информационные продукты, созданные с использованием ИИ, в частности чат-боты, необходимо маркировать для того, чтобы не вводить людей в заблуждение, заявил председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
Во вторник он в Госдуме принял участие в круглом столе "Реализация основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в медиапространстве". Иерей предложил подумать над установлением законодательного возрастного ограничения для пользователей мессенджеров и соцсетей по аналогии с алкоголем и сигаретами.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
"Обязательность маркировки информационных продуктов, которые произведены с использованием искусственного интеллекта. Должен быть большой дисклеймер, как на сигаретах: "Вы общаетесь с искусственным интеллектом, это не человек. В частности, убрать в чат-ботах человекоподобие, чтобы ребенок не испытывал иллюзии, что он общается с человеком", - сказал отец Федор Лукьянов.
По его словам, в Церкви видят случаи суицида "и других страшных явлений" после общения детей с ИИ, "потому что на какой-то момент ребенок забывает, что с ним общается программа, информационно-коммуникационный алгоритм, и начинает воспринимать его как человека".
Также он призвал обратить внимание на проблему правосубъектности ИИ, чтобы он не смог использовать человека и, например, подавать иски на людей, если дать ему такую возможность. "Никакой правосубъектности не должно быть у искусственного интеллекта. Он не может быть равен человеку. Мы понимаем, к чему это приведет", - заключил представитель РПЦ.
Звонарь на колокольне Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде
Религия
 
 
