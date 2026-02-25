Маркировать инфопродукты, созданные с использованием ИИ, призвали в РПЦ

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Информационные продукты, созданные с использованием ИИ, в частности чат-боты, необходимо маркировать для того, чтобы не вводить людей в заблуждение, заявил председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Во вторник он в Госдуме принял участие в круглом столе "Реализация основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в медиапространстве". Иерей предложил подумать над установлением законодательного возрастного ограничения для пользователей мессенджеров и соцсетей по аналогии с алкоголем и сигаретами.

"Обязательность маркировки информационных продуктов, которые произведены с использованием искусственного интеллекта. Должен быть большой дисклеймер, как на сигаретах: "Вы общаетесь с искусственным интеллектом, это не человек. В частности, убрать в чат-ботах человекоподобие, чтобы ребенок не испытывал иллюзии, что он общается с человеком", - сказал отец Федор Лукьянов.

По его словам, в Церкви видят случаи суицида "и других страшных явлений" после общения детей с ИИ, "потому что на какой-то момент ребенок забывает, что с ним общается программа, информационно-коммуникационный алгоритм, и начинает воспринимать его как человека".