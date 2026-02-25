Рейтинг@Mail.ru
Снижение инфляции создает базу для роста экономики, заявил Новак
15:48 25.02.2026 (обновлено: 16:24 25.02.2026)
Снижение инфляции создает базу для роста экономики, заявил Новак
Снижение инфляции создает базу для роста экономики, заявил Новак - РИА Новости, 25.02.2026
Снижение инфляции создает базу для роста экономики, заявил Новак
Снижение инфляции в России в 2025 году до 5,6% создает базу для устойчивого роста экономики, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 25.02.2026
Снижение инфляции создает базу для роста экономики, заявил Новак

Новак заявил, что снижение инфляции создает базу для устойчивого роста экономики

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Александр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Снижение инфляции в России в 2025 году до 5,6% создает базу для устойчивого роста экономики, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Инфляцию удалось снизить в прошлом году... до 5,6%. Это хороший показатель, потому что в 2024 году она составляла 9,5%. Сейчас мы наблюдаем продолжение замедления инфляции. Это одна из основных задач, чтобы обеспечить устойчивый рост экономики", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Ранее в среду премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что совместные меры Центрального банка и кабмина РФ привели к замедлению инфляции в России.
Как говорил в начале февраля президент РФ Владимир Путин, инфляция в России в 2025 году замедлилась до 5,6% с 9,5% в 2024 году. При этом, по данным Росстата, за период 10-16 февраля инфляция замедлилась до 0,12% с 0,13% неделей ранее.
Видеотрансляция выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин: замедление инфляции позволит обеспечить промышленность кредитами
Экономика Россия Александр Новак
 
 
