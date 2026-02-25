Снижение инфляции создает базу для роста экономики, заявил Новак

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Снижение инфляции в России в 2025 году до 5,6% создает базу для устойчивого роста экономики, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Ранее в среду премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что совместные меры Центрального банка и кабмина РФ привели к замедлению инфляции в России.

Как говорил в начале февраля президент РФ Владимир Путин, инфляция в России в 2025 году замедлилась до 5,6% с 9,5% в 2024 году. При этом, по данным Росстата, за период 10-16 февраля инфляция замедлилась до 0,12% с 0,13% неделей ранее.