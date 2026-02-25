Рейтинг@Mail.ru
Мишустин отметил действия ЦБ и правительства по борьбе с инфляцией
13:57 25.02.2026
Мишустин отметил действия ЦБ и правительства по борьбе с инфляцией
Совместные меры Центрального Банка России и кабмина РФ привели к замедлению инфляции в России, которая была серьезной угрозой, сообщил премьер-министр РФ Михаил
2026-02-25T13:57:00+03:00
2026-02-25T13:57:00+03:00
экономика, россия, михаил мишустин, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Совместные меры Центрального Банка России и кабмина РФ привели к замедлению инфляции в России, которая была серьезной угрозой, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин 25 февраля выступает в Госдуме с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства.
"Теперь что касается непосредственно совместных мер с Банком России. Те меры, которые мы вместе проводили, на сегодня привели к самому важному: к тому, что инфляция не стала расти. Это была серьезная угроза", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.
Мишустин рассказал о снижении инфляции
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
