https://ria.ru/20260225/inflyatsiya-2076637759.html
Мишустин отметил действия ЦБ и правительства по борьбе с инфляцией
Мишустин отметил действия ЦБ и правительства по борьбе с инфляцией - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин отметил действия ЦБ и правительства по борьбе с инфляцией
Совместные меры Центрального Банка России и кабмина РФ привели к замедлению инфляции в России, которая была серьезной угрозой, сообщил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:57:00+03:00
2026-02-25T13:57:00+03:00
2026-02-25T13:57:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076623992_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_6a3dd6d9f04e70fc12547356ab60eb85.jpg
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076606570.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076623992_302:0:2182:1410_1920x0_80_0_0_3d8b93246c402a680afda9e339f39c86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Мишустин отметил действия ЦБ и правительства по борьбе с инфляцией
Мишустин: меры ЦБ и правительства привели к замедлению инфляции
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Совместные меры Центрального Банка России и кабмина РФ привели к замедлению инфляции в России, которая была серьезной угрозой, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин
25 февраля выступает в Госдуме
с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства.
"Теперь что касается непосредственно совместных мер с Банком России. Те меры, которые мы вместе проводили, на сегодня привели к самому важному: к тому, что инфляция не стала расти. Это была серьезная угроза", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.