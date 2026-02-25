Индия увеличила импорт российских удобрений до исторического максимума

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Объем поставок удобрений из России в Индию по итогам прошлого года вырос почти вдвое в стоимостном выражении – до исторического максимума, выяснило РИА Новости, изучив данные индийской статслужбы.

За декабрь индийцы купили у россиян удобрений почти на 385 миллионов долларов - в 1,7 раза больше, чем год назад, и на 4% меньше, чем в ноябре.