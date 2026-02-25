Рейтинг@Mail.ru
Индия увеличила импорт российских удобрений до исторического максимума - РИА Новости, 25.02.2026
18:18 25.02.2026
Индия увеличила импорт российских удобрений до исторического максимума
Индия увеличила импорт российских удобрений до исторического максимума - РИА Новости, 25.02.2026
Индия увеличила импорт российских удобрений до исторического максимума
Объем поставок удобрений из России в Индию по итогам прошлого года вырос почти вдвое в стоимостном выражении – до исторического максимума, выяснило РИА Новости, РИА Новости, 25.02.2026
экономика
индия
россия
индия
россия
экономика, индия, россия
Экономика, Индия, Россия
Индия увеличила импорт российских удобрений до исторического максимума

РИА Новости: Индия увеличила импорт удобрений из РФ до исторического максимума

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Объем поставок удобрений из России в Индию по итогам прошлого года вырос почти вдвое в стоимостном выражении – до исторического максимума, выяснило РИА Новости, изучив данные индийской статслужбы.
Так, за 2025 год Индия импортировала российских удобрений на 3,02 миллиарда долларов - в 1,8 раза больше, чем год назад. Это стало максимумом за современную историю.
За декабрь индийцы купили у россиян удобрений почти на 385 миллионов долларов - в 1,7 раза больше, чем год назад, и на 4% меньше, чем в ноябре.
Больше всего в прошлом году Индия покупала у РФ смешанные виды удобрений (на 1,76 миллиарда долларов), азотные удобрения (на 763,4 миллиона долларов), калийные (на 501,6 миллиона) и фосфорные (на 200 тысяч).
Минпромторг назвал основные страны-потребители российских удобрений
3 февраля, 10:21
3 февраля, 10:21
 
