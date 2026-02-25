Апелляция по делу Гуцул идет с серьезными нарушениями, заявила адвокат

КИШИНЕВ, 25 фев - РИА Новости. Апелляция по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул, по которому она была осуждена судом первой инстанции Кишинева на 7 лет лишения свободы, рассматривается с серьезными процессуальными нарушениями, заявила ее адвокат Наталья Байрам.

В среду в Комрате прошел круглый стол, организованный гражданской платформой "Наша автономия", в котором приняли участие представители властей автономии, общественные деятели и адвокаты главы региона.

"Апелляционная палата повторяет ошибки первой инстанции и продолжает также ограничивать в полной защите прав и свобод Евгении Александровны. Изначально мы не можем говорить о том, что этот судебный процесс проходит в законных рамках. Грубейшие нарушения… В истории, наверное, это дело будет страницей позора молдавской юстиции. И дело это будет прописано, как нельзя судить человека", - сказала Байрам.

Одним из нарушений адвокат назвала то, что Гуцул не доставляют в зал суда, несмотря на ходатайства адвокатов.

"У каждого человека есть право предстать перед судом и высказывать свое мнение. У Евгении Александровны этого права нет. Ее держат в клетке, в той же тюрьме, не выпуская даже на свой процесс", - подчеркнула Байрам.

Адвокат также заявила, что защите отказали в допросе свидетелей, в том числе тех, на которых ссылается обвинение, а также ограничили доступ к материалам дела.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата 8 октября начала рассматривать жалобу стороны защиты.