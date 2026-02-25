Рейтинг@Mail.ru
Посла Британии вызвали в МИД Грузии из-за санкций против телекомпаний - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:22 25.02.2026 (обновлено: 21:28 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/gruziya-2076750852.html
Посла Британии вызвали в МИД Грузии из-за санкций против телекомпаний
Посла Британии вызвали в МИД Грузии из-за санкций против телекомпаний - РИА Новости, 25.02.2026
Посла Британии вызвали в МИД Грузии из-за санкций против телекомпаний
Посол Великобритании в Грузии вызван в МИД 26 февраля из-за введенных Лондоном санкций против грузинских телекомпаний "Имеди" и Postv, заявила глава... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T21:22:00+03:00
2026-02-25T21:28:00+03:00
в мире
грузия
великобритания
лондон
мака бочоришвили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_0:91:1281:811_1920x0_80_0_0_9bfe4d75dd3e8ae5180e03868b86d65e.jpg
https://ria.ru/20260210/gruziya-2073476056.html
грузия
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_38:0:1241:902_1920x0_80_0_0_2657c104f60d158eebd311b9e24ea465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, великобритания, лондон, мака бочоришвили
В мире, Грузия, Великобритания, Лондон, Мака Бочоришвили
Посла Британии вызвали в МИД Грузии из-за санкций против телекомпаний

В МИД Грузии вызвали посла Британии из-за санкций против двух телекомпаний

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТБИЛИСИ, 25 фев - РИА Новости. Посол Великобритании в Грузии вызван в МИД 26 февраля из-за введенных Лондоном санкций против грузинских телекомпаний "Имеди" и Postv, заявила глава министерства Мака Бочоришвили в интервью телекомпании "Рустави 2".
Великобритания ранее ввела санкции против грузинских СМИ, в том числе против телекомпаний "Имеди" и Postv из-за якобы распространения "неверной информации" по ситуации на Украине, говорится в документе, опубликованном во вторник правительством королевства.
"У нас была коммуникация с британской стороной, завтра мы ждем посла Британии в МИД Грузии. Мы потребуем объяснений, что является основанием таких решений", - заявила Бочоришвили.
Флаг Грузии и России - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Грузинский оппозиционер заявил о важности диалога с Россией
10 февраля, 16:29
 
В миреГрузияВеликобританияЛондонМака Бочоришвили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала