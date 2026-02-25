В Госдуме предложили опубликовать расследование планов по передаче ЯО Киеву

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы считают, что результаты расследования планов по передаче Киеву ядерного оружия должны стать общественным достоянием, следует из проекта обращения, документ доступен в думской электронной базе.
В Госдуму в среду был внесен проект обращения к парламентам Франции, Британии, Европарламенту и ООН в связи с информацией о планируемых Парижем и Лондоном поставках ядерного оружия на Украину, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Депутаты Государственной Думы обращаются к членам национального собрания Французской Республики и палаты общин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с предложением безотлагательно инициировать в своих странах соответствующее парламентское расследование, результаты которого должны стать общественным достоянием", - сказано в документе.
Отмечается, что планы безответственных поджигателей войны должны быть вскрыты и нейтрализованы во имя устранения угрозы миру и существованию человечества.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.