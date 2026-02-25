МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы считают, что результаты расследования планов по передаче Киеву ядерного оружия должны стать общественным достоянием, следует из проекта обращения, документ доступен в думской электронной базе.

Отмечается, что планы безответственных поджигателей войны должны быть вскрыты и нейтрализованы во имя устранения угрозы миру и существованию человечества.