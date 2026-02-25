Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили опубликовать расследование планов по передаче ЯО Киеву
22:14 25.02.2026
В Госдуме предложили опубликовать расследование планов по передаче ЯО Киеву
Депутаты Госдумы считают, что результаты расследования планов по передаче Киеву ядерного оружия должны стать общественным достоянием, следует из проекта... РИА Новости, 25.02.2026
в мире
киев
франция
украина
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
европарламент
оон
киев
франция
украина
в мире, киев, франция, украина, леонид слуцкий (политик), госдума рф, европарламент, оон
В мире, Киев, Франция, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Европарламент, ООН
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной думы России
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной думы России
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы считают, что результаты расследования планов по передаче Киеву ядерного оружия должны стать общественным достоянием, следует из проекта обращения, документ доступен в думской электронной базе.
В Госдуму в среду был внесен проект обращения к парламентам Франции, Британии, Европарламенту и ООН в связи с информацией о планируемых Парижем и Лондоном поставках ядерного оружия на Украину, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Поставки ядерного оружия Киеву приведут к эскалации, заявили в Госдуме
Вчера, 22:03
"Депутаты Государственной Думы обращаются к членам национального собрания Французской Республики и палаты общин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с предложением безотлагательно инициировать в своих странах соответствующее парламентское расследование, результаты которого должны стать общественным достоянием", - сказано в документе.
Отмечается, что планы безответственных поджигателей войны должны быть вскрыты и нейтрализованы во имя устранения угрозы миру и существованию человечества.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Госдума призвала расследовать планы по передаче Киеву ядерного оружия
Вчера, 22:14
 
