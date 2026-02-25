В Госдуме назвали передачу Киеву ядерного оружия критической опасностью

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Передача ядерного оружия терпящему неминуемое поражение преступному киевскому режиму представляет критическую опасность, следует из проекта обращения, размещенного в думской электронной базе.
"Учитывая критическую опасность передачи ядерного оружия, его отдельных компонентов и средств доставки терпящему неминуемое поражение антинародному и преступному киевскому режиму, депутаты Государственной Думы призывают парламенты Франции и Великобритании, Европейский парламент, а также профильные организации и органы системы Организации Объединенных Наций предпринять чрезвычайные меры по предотвращению такого сценария развития событий",- сказано в документе.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.