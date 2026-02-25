Рейтинг@Mail.ru
Поставки ядерного оружия Киеву приведут к эскалации, заявили в Госдуме
22:03 25.02.2026
Поставки ядерного оружия Киеву приведут к эскалации, заявили в Госдуме
Поставки ядерного оружия Киеву приведут к эскалации, заявили в Госдуме - РИА Новости, 25.02.2026
Поставки ядерного оружия Киеву приведут к эскалации, заявили в Госдуме
Реализация бездумных планов по поставке ядерного оружия Киеву приведет к эскалации конфликта с вероятной трагической развязкой, говорится в проекте обращения... РИА Новости, 25.02.2026
Поставки ядерного оружия Киеву приведут к эскалации, заявили в Госдуме

Госдума: поставки ядерного оружия Киеву приведут к эскалации конфликта

Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Реализация бездумных планов по поставке ядерного оружия Киеву приведет к эскалации конфликта с вероятной трагической развязкой, говорится в проекте обращения Госдумы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в Госдуму в среду был внесен проект обращения к Франции, Британии, ЕП и ООН из-за планов Парижа и Лондона по поставкам Киеву ядерного оружия.
"Депутаты Государственной думы отмечают, что реализация таких бездумных планов руководством Франции и Великобритании приведет к эскалации конфликта с вероятной трагической развязкой в самом глобальном масштабе", - сказано в документе.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Здание Государственной думы России
В Госдуме назвали планы поставки ЯО Киеву угрозой ядерной катастрофы
