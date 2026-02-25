Поставки ядерного оружия Киеву приведут к эскалации, заявили в Госдуме

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Реализация бездумных планов по поставке ядерного оружия Киеву приведет к эскалации конфликта с вероятной трагической развязкой, говорится в проекте обращения Госдумы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.