В Госдуме назвали планы поставки ЯО Киеву угрозой ядерной катастрофы

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Поставка Парижем и Лондоном ядерного оружия Киеву способна поставить мир на грань ядерной катастрофы, следует из проекта обращения, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Депутаты Государственной Думы считают такие намерения Парижа и Лондона вопиющим нарушением норм международного права, в первую очередь Договора о нераспространении ядерного оружия. Подобный шаг способен поставить мир на грань ядерной катастрофы", - говорится в документе.