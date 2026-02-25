В Госдуме назвали планы по возможным поставкам Киеву ЯО нарушением права

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы считают планы Парижа и Лондона по поставкам Киеву ядерного оружия вопиющим нарушением норм международного права, говорится в проекте обращения к парламентам Франции, Британии, Европарламенту и ООН, документ имеется в распоряжении РИА Новости.