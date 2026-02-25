Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали планы по возможным поставкам Киеву ЯО нарушением права - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:00 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/gosduma-2076754524.html
В Госдуме назвали планы по возможным поставкам Киеву ЯО нарушением права
В Госдуме назвали планы по возможным поставкам Киеву ЯО нарушением права - РИА Новости, 25.02.2026
В Госдуме назвали планы по возможным поставкам Киеву ЯО нарушением права
Депутаты Госдумы считают планы Парижа и Лондона по поставкам Киеву ядерного оружия вопиющим нарушением норм международного права, говорится в проекте обращения... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T22:00:00+03:00
2026-02-25T22:00:00+03:00
в мире
франция
париж
лондон
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
европарламент
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651817_0:69:3398:1980_1920x0_80_0_0_11f211826960074e005867d36e6569d9.jpg
https://ria.ru/20260225/peskov-2076730615.html
франция
париж
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651817_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_095455da796bb04a97d8408642653a38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, лондон, леонид слуцкий (политик), госдума рф, европарламент, оон
В мире, Франция, Париж, Лондон, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Европарламент, ООН
В Госдуме назвали планы по возможным поставкам Киеву ЯО нарушением права

В ГД назвали планы по поставкам Киеву ЯО нарушением международного права

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы считают планы Парижа и Лондона по поставкам Киеву ядерного оружия вопиющим нарушением норм международного права, говорится в проекте обращения к парламентам Франции, Британии, Европарламенту и ООН, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В Госдуму в среду был внесен проект обращения к парламентам Франции, Британии, Европарламенту и ООН в связи с информацией о планируемых Парижем и Лондоном поставках ядерного оружия на Украину, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Депутаты Государственной думы считают такие намерения Парижа и Лондона вопиющим нарушением норм международного права, в первую очередь Договора о нераспространении ядерного оружия. Подобный шаг способен поставить мир на грань ядерной катастрофы", - сказано в документе.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Песков: публикация планов передачи Киеву ядерного оружия должна им помешать
Вчера, 19:09
 
В миреФранцияПарижЛондонЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЕвропарламентООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала