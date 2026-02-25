В Госдуме назвали планы по возможным поставкам Киеву ЯО нарушением права

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы считают планы Парижа и Лондона по поставкам Киеву ядерного оружия вопиющим нарушением норм международного права, говорится в проекте обращения к парламентам Франции, Британии, Европарламенту и ООН, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В Госдуму в среду был внесен проект обращения к парламентам Франции, Британии, Европарламенту и ООН в связи с информацией о планируемых Парижем и Лондоном поставках ядерного оружия на Украину, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Депутаты Государственной думы считают такие намерения Парижа и Лондона вопиющим нарушением норм международного права, в первую очередь Договора о нераспространении ядерного оружия. Подобный шаг способен поставить мир на грань ядерной катастрофы", - сказано в документе.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.