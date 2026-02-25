ГД рассмотрит проект о наказании за отрицание геноцида советского народа

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Госдума в четверг, 26 февраля, рассмотрит в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков.

"В первом чтении рассмотрим… изменения в Уголовный кодекс, которыми устанавливается уголовная ответственность за уничтожение, повреждение либо осквернение захоронений жертв геноцида советского народа, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память жертв геноцида советского народа, и за отрицание факта геноцида советского народа и оскорбление памяти жертв геноцида советского народа", - сказал Жуков журналистам.

Он также отметил, что в первом чтении Госдума рассмотрит законопроект, который предоставляет организациям культуры право сдавать в аренду по льготной ставке арендной платы закрепленное за ними государственное или муниципальное имущество в целях осуществления розничной торговли книгами, газетами и журналами и проведения культурно-просветительных мероприятий.

"Завтра в начале заседания рассмотрим обращение Государственной думы к национальному собранию Французской Республики, палате общин Соединенного Королевства Великобритании Северной Ирландии , Европейскому парламенту и Организации Объединенных Наций в связи с информацией о планируемых Парижем Лондоном поставках ядерного оружия на Украину", - добавил первый вице-спикер.

По словам Жукова, во втором и, в случае принятия, в третьем чтениях Госдума рассмотрит законопроект об обязательной государственной геномной регистрации для отдельных категорий лиц, проходящих военную службу, а также проект, которым предлагается установить право пассажира на получение возврата стоимости авиабилета, в случае вынужденного отказа от воздушной перевозки в связи с призывом на военную службу по мобилизации, либо прохождением военной службы по контракту, либо заключением контракта о пребывании в добровольческом формировании.

"Во втором и, в случае принятия, в третьем чтениях рассмотрим… проект федерального закона, который предусматривает запрет на выдачу по запросу иностранного государства иностранных граждан или лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, иных воинских формированиях Российской Федерации либо проходивших военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, иных воинских формированиях Российской Федерации и участвовавших в боевых действиях в составе Вооруженных сил Российской Федерации или воинских формирований Российской Федерации", - уточнил он.