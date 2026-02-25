В Госдуме предложили сократить объем отчетности для школьных психологов

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Сардана Авскентьева и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили сократить объём отчётности для школьных психологов и исключить дублирование документов.

Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.

"С учётом изложенного считаем целесообразным рассмотреть возможность сокращения объёма отчётности педагогов-психологов и исключения дублирования документов", - сказано в документе.

Авторы инициативы предлагают ее реализацию через утвержденную на федеральном уровне исчерпывающего перечня обязательной документации педагога-психолога, запрет на установление образовательными организациями и региональными органами управления образованием дополнительных дублирующих форм отчётности сверх утверждённого перечня и внедрение принципа "однократного ввода данных" при формировании отчётов для различных уровней управления.

По словам депутатов, это позволит высвободить значительную часть рабочего времени специалистов для непосредственной работы с детьми.