В Госдуме предложили сократить объем отчетности для школьных психологов
25.02.2026
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Сардана Авскентьева и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили сократить объём отчётности для школьных психологов и исключить дублирование документов.
Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.
"С учётом изложенного считаем целесообразным рассмотреть возможность сокращения объёма отчётности педагогов-психологов и исключения дублирования документов", - сказано в документе.
Авторы инициативы предлагают ее реализацию через утвержденную на федеральном уровне исчерпывающего перечня обязательной документации педагога-психолога, запрет на установление образовательными организациями и региональными органами управления образованием дополнительных дублирующих форм отчётности сверх утверждённого перечня и внедрение принципа "однократного ввода данных" при формировании отчётов для различных уровней управления.
По словам депутатов, это позволит высвободить значительную часть рабочего времени специалистов для непосредственной работы с детьми.
"Даже сокращение отчётной нагрузки на 20–30% фактически увеличит доступность консультаций и профилактических мероприятий без увеличения штатной численности. Это особенно важно в условиях роста обращений по вопросам школьной тревожности, конфликтов и буллинга. Повышение эффективности использования рабочего времени педагогов-психологов напрямую скажется на качестве психологической помощи и благополучии детей", - отметили они.