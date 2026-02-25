Рейтинг@Mail.ru
Госдума в 2025 году приняла 26 законов в области сельского хозяйства - РИА Новости, 25.02.2026
14:29 25.02.2026
Госдума в 2025 году приняла 26 законов в области сельского хозяйства
Госдума приняла 26 законов в области сельского хозяйства в 2025 году, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. РИА Новости, 25.02.2026
© РИА Новости / Сергей Венявский
Уборка урожая зерновых культур
Уборка урожая зерновых культур
© РИА Новости / Сергей Венявский
Перейти в медиабанк
Уборка урожая зерновых культур. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Госдума приняла 26 законов в области сельского хозяйства в 2025 году, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"За прошлый год, Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ - ред.), в области сельского хозяйства принято 26 законов", - сказал Володин.
Он отметил, что СССР много достиг, но не мог решить одно - накормить людей, "в итоге страны не стало".
В Госдуме в среду проходит отчет правительства РФ о работе за 2025 год. Отчет представляет Мишустин. В ходе ответов на вопросы депутатов Госдумы председатель правительства РФ сообщил, что объем сбора зерна в России в 2025 году составил 142 миллиона тонн, это третий результат за всю историю страны.
Мишустин рассказал о поддержке агропромышленного комплекса
Мишустин рассказал о поддержке агропромышленного комплекса
Экономика Россия Вячеслав Володин Госдума РФ
 
 
Заголовок открываемого материала