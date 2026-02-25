В Госдуме приняли 22 закона в сфере борьбы с незаконной миграцией

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правовое поле в части борьбы с незаконной миграцией сформировано, принято 22 закона в этой сфере, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Для чистоты отношений можно сказать - 22 закона в сфере борьбы с незаконной миграцией приняты. По видимому, наверное, за исключением четырех все остальные были депутатскими инициативами. И итог работы как раз (вице-спикера ГД Ирины - ред.) Яровой во главе рабочей группы. Непросто приходилось, но законы приняты, поэтому благодарны всем. Начинали в ситуации достаточно, мягко сказать, непонимания, а сейчас видите, коллеги, мы можем уже говорить о том, что правовое поле в части борьба особенно с незаконной миграцией сформировано", - сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме.
В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.