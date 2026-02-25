Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме приняли 22 закона в сфере борьбы с незаконной миграцией - РИА Новости, 25.02.2026
13:52 25.02.2026
В Госдуме приняли 22 закона в сфере борьбы с незаконной миграцией
Правовое поле в части борьбы с незаконной миграцией сформировано, принято 22 закона в этой сфере, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 25.02.2026
россия, вячеслав володин, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правовое поле в части борьбы с незаконной миграцией сформировано, принято 22 закона в этой сфере, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Для чистоты отношений можно сказать - 22 закона в сфере борьбы с незаконной миграцией приняты. По видимому, наверное, за исключением четырех все остальные были депутатскими инициативами. И итог работы как раз (вице-спикера ГД Ирины - ред.) Яровой во главе рабочей группы. Непросто приходилось, но законы приняты, поэтому благодарны всем. Начинали в ситуации достаточно, мягко сказать, непонимания, а сейчас видите, коллеги, мы можем уже говорить о том, что правовое поле в части борьба особенно с незаконной миграцией сформировано", - сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме.
В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин отметил работу правительства в сфере миграционной политики
Россия Вячеслав Володин Михаил Мишустин Владимир Путин Госдума РФ
 
 
