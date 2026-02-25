Мишустин: в ГД внесли второй пакет поправок по борьбе с кибермошенничеством

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Второй пакет поправок в законодательство по борьбе с кибермошенничеством внесен на рассмотрение Госдумы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.