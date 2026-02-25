https://ria.ru/20260225/gosduma-2076604034.html
Мишустин: в ГД внесли второй пакет поправок по борьбе с кибермошенничеством
Мишустин: в ГД внесли второй пакет поправок по борьбе с кибермошенничеством
Второй пакет поправок в законодательство по борьбе с кибермошенничеством внесен на рассмотрение Госдумы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в... РИА Новости, 25.02.2026
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
россия
