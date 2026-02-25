Рейтинг@Mail.ru
Министры прибывают в Госдуму на выступление Мишустина - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/gosduma-2076582529.html
Министры прибывают в Госдуму на выступление Мишустина
Министры прибывают в Госдуму на выступление Мишустина - РИА Новости, 25.02.2026
Министры прибывают в Госдуму на выступление Мишустина
Российские министры прибывают в Госдуму на выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который в среду выступит здесь с отчетом о работе правительства за РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T11:33:00+03:00
2026-02-25T11:33:00+03:00
политика
россия
михаил дегтярев
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg
https://ria.ru/20260224/mishustin-2076365603.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1503e12ccdf4033436b6345ea3f92826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, михаил дегтярев, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, михаил мишустин
Политика, Россия, Михаил Дегтярев, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, Михаил Мишустин
Министры прибывают в Госдуму на выступление Мишустина

РИА Новости: министры прибывают в ГД на выступление Мишустина с отчетом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские министры прибывают в Госдуму на выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который в среду выступит здесь с отчетом о работе правительства за 2025 год, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, пришел министр спорта Михаил Дегтярёв.
В рамках подготовки к отчету глава правительства традиционно провел встречи со всеми думскими фракциями, обсудил подготовку к мероприятию со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, провел совещание с членами кабмина.
По словам главы российского правительства, ежегодный отчет в Госдуме является важным рабочим форматом, который позволяет членам кабмина и парламентариям сверить законодательные планы, учесть запросы регионов и обеспечить выполнение поручений президента РФ Владимира Путина.
Михаил Мишустин проводит совещание по подготовке ежегодного отчета правительства в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Мишустин рассказал о предложениях депутатов перед отчетом правительства
24 февраля, 12:20
 
ПолитикаРоссияМихаил ДегтяревВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала