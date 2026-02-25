https://ria.ru/20260225/gosduma-2076582529.html
Министры прибывают в Госдуму на выступление Мишустина
Министры прибывают в Госдуму на выступление Мишустина - РИА Новости, 25.02.2026
Министры прибывают в Госдуму на выступление Мишустина
Российские министры прибывают в Госдуму на выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который в среду выступит здесь с отчетом о работе правительства за РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T11:33:00+03:00
2026-02-25T11:33:00+03:00
2026-02-25T11:33:00+03:00
политика
россия
михаил дегтярев
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg
https://ria.ru/20260224/mishustin-2076365603.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1503e12ccdf4033436b6345ea3f92826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил дегтярев, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, михаил мишустин
Политика, Россия, Михаил Дегтярев, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, Михаил Мишустин
Министры прибывают в Госдуму на выступление Мишустина
РИА Новости: министры прибывают в ГД на выступление Мишустина с отчетом