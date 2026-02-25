Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, кто имеет право на две пенсии в 2026 году - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:53 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/gosduma-2076535110.html
В Госдуме рассказали, кто имеет право на две пенсии в 2026 году
В Госдуме рассказали, кто имеет право на две пенсии в 2026 году - РИА Новости, 25.02.2026
В Госдуме рассказали, кто имеет право на две пенсии в 2026 году
Право на получение двух пенсий в 2026 году есть у шести категорий граждан, включая военнослужащих, космонавтов и работников летно-испытательного состава,... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T03:53:00+03:00
2026-02-25T03:53:00+03:00
общество
госдума рф
лдпр
пенсия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003834557_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8a3fe5f5ac3497ddea4fb000f56d655.jpg
https://ria.ru/20260225/pensiya-2076531464.html
https://ria.ru/20260129/pensii-2070886019.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003834557_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d57afa8012489e2ea7274d7ec0ad1fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, лдпр, пенсия
Общество, Госдума РФ, ЛДПР, Пенсия
В Госдуме рассказали, кто имеет право на две пенсии в 2026 году

Депутат Панеш: право на две пенсии есть у шести категорий граждан

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудники МФЦ
Сотрудники МФЦ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Сотрудники МФЦ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Право на получение двух пенсий в 2026 году есть у шести категорий граждан, включая военнослужащих, космонавтов и работников летно-испытательного состава, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).
"В 2026 году право на получение двух пенсий одновременно сохраняется для шести категорий граждан. В первую очередь, получение страховой пенсии положено военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств, которые после выхода на пенсию продолжили работать в гражданских организациях. За них уплачиваются страховые взносы, что формирует право на вторую, страховую пенсию по старости. Кроме того, право на две пенсии имеют члены семей погибших военнослужащих, а также космонавты и работники летно-испытательного состава" - сказал Панеш.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Госдуме назвали средний размер социальных пенсий с 1 апреля
Вчера, 02:54
Он добавил, что также в этот перечень входят федеральные государственные гражданские служащие, граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, участники Великой Отечественной войны и лица, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда".
Депутат подчеркнул, что для получения страховой пенсии в качестве второй выплаты необходимо соблюдение определенных условий: наличие не менее 15 лет страхового стажа, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и достижение пенсионного возраста.
"При этом страховая пенсия в качестве второй назначается без учета фиксированной выплаты, которая в 2026 году составляет 9584 руб. Однако на нее распространяются все индексации - в январе выплаты были увеличены на 7,6%, а в августе будет проведена корректировка с учетом новых пенсионных коэффициентов, сформированных в предыдущем году", - уточнил парламентарий.
Политик отметил, что все индексации происходят автоматически, обращаться с заявлением для этого не требуется, а те пенсии, которые граждане получают по линии силовых ведомств, индексируются по отдельным правилам.
"Таким образом, получатели двух пенсий могут рассчитывать на регулярное повышение обеих выплат. Средний размер государственной пенсии для льготников в 2026 году составит около 23 тысяч рублей, а общая сумма выплат неработающему пенсионеру, имеющему право на обе пенсии, может достигать примерно 50 тысяч рублей", - заключил Панеш.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Госдуме рассказали о повышении военных пенсий в 2026 году
29 января, 02:16
 
ОбществоГосдума РФЛДПРПенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала