В Госдуме рассказали, кто имеет право на две пенсии в 2026 году

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Право на получение двух пенсий в 2026 году есть у шести категорий граждан, включая военнослужащих, космонавтов и работников летно-испытательного состава, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).

"В 2026 году право на получение двух пенсий одновременно сохраняется для шести категорий граждан. В первую очередь, получение страховой пенсии положено военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств, которые после выхода на пенсию продолжили работать в гражданских организациях. За них уплачиваются страховые взносы, что формирует право на вторую, страховую пенсию по старости. Кроме того, право на две пенсии имеют члены семей погибших военнослужащих, а также космонавты и работники летно-испытательного состава" - сказал Панеш.

Он добавил, что также в этот перечень входят федеральные государственные гражданские служащие, граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, участники Великой Отечественной войны и лица, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда".

Депутат подчеркнул, что для получения страховой пенсии в качестве второй выплаты необходимо соблюдение определенных условий: наличие не менее 15 лет страхового стажа, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и достижение пенсионного возраста.

"При этом страховая пенсия в качестве второй назначается без учета фиксированной выплаты, которая в 2026 году составляет 9584 руб. Однако на нее распространяются все индексации - в январе выплаты были увеличены на 7,6%, а в августе будет проведена корректировка с учетом новых пенсионных коэффициентов, сформированных в предыдущем году", - уточнил парламентарий.

Политик отметил, что все индексации происходят автоматически, обращаться с заявлением для этого не требуется, а те пенсии, которые граждане получают по линии силовых ведомств, индексируются по отдельным правилам.