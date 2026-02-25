Минцифры попросили проверить блокировки на "Госуслугах" после жалоб

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым попросили Минцифры проверить блокировки учетных записей на "Госуслугах" после подачи жалоб на плохую уборку снега и иные проблемы ЖКХ.

Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Просим Вас, уважаемый Максут Игоревич, поручить профильным подразделениям Минцифры России организовать проверку информации о временных блокировках учетных записей на портале "Госуслуги" после жалоб граждан на ненадлежащую уборку снега и работу управляющих организаций, а также по итогам проверки представить разъяснения о причинах, правовых основаниях и порядке применения таких ограничений и мерах, исключающих повторение подобных ситуаций", - сказано в обращении.

Депутаты допустили, что причины ограничений в том числе могут быть связаны с техническими сбоями/ошибками классификации действий пользователей как "подозрительной активности".

Парламентарии также запросили информацию об основаниях и сроках ограничения доступа к учетной записи, критериях, по которым система может ошибочно классифицировать массовую подачу обращений через "Госуслуги.Дом" и сервисы ГИС ЖКХ как "подозрительную активность", а также о принятых мерах для исключения ситуаций, при которых законные обращения граждан о неубранном снеге, сосульках и иных нарушениях в сфере ЖКХ приводят к блокировке учетной записи.