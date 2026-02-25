Рейтинг@Mail.ru
Минцифры попросили проверить блокировки на "Госуслугах" после жалоб - РИА Новости, 25.02.2026
03:20 25.02.2026
Минцифры попросили проверить блокировки на "Госуслугах" после жалоб
Минцифры попросили проверить блокировки на "Госуслугах" после жалоб - РИА Новости, 25.02.2026
Минцифры попросили проверить блокировки на "Госуслугах" после жалоб
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым попросили Минцифры проверить блокировки учетных записей на...
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Минцифры попросили проверить блокировки на "Госуслугах" после жалоб

РИА Новости: Даванков попросил проверить блокировки из-за жалоб на "Госуслугах"

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым попросили Минцифры проверить блокировки учетных записей на "Госуслугах" после подачи жалоб на плохую уборку снега и иные проблемы ЖКХ.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Минцифры будет отказываться от входа на "Госуслуги" через СМС
5 декабря 2025, 17:38
"Просим Вас, уважаемый Максут Игоревич, поручить профильным подразделениям Минцифры России организовать проверку информации о временных блокировках учетных записей на портале "Госуслуги" после жалоб граждан на ненадлежащую уборку снега и работу управляющих организаций, а также по итогам проверки представить разъяснения о причинах, правовых основаниях и порядке применения таких ограничений и мерах, исключающих повторение подобных ситуаций", - сказано в обращении.
Депутаты допустили, что причины ограничений в том числе могут быть связаны с техническими сбоями/ошибками классификации действий пользователей как "подозрительной активности".
Парламентарии также запросили информацию об основаниях и сроках ограничения доступа к учетной записи, критериях, по которым система может ошибочно классифицировать массовую подачу обращений через "Госуслуги.Дом" и сервисы ГИС ЖКХ как "подозрительную активность", а также о принятых мерах для исключения ситуаций, при которых законные обращения граждан о неубранном снеге, сосульках и иных нарушениях в сфере ЖКХ приводят к блокировке учетной записи.
"В случае блокировки учетной записи гражданин фактически лишается возможности пользоваться широким перечнем сервисов - от получения справок и записи к врачу до оформления документов и получения мер социальной поддержки. Кроме того, если у граждан формируется ощущение, что за жалобы на управляющие организации или плохую уборку снега "наказывают" ограничением доступа к "Госуслугам", это неизбежно снижает доверие к цифровым государственным сервисам и к институтам власти в целом", - считают политики.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Некоторые пользователи в России не могут зайти в Госуслуги без Max
14 февраля, 14:48
 
