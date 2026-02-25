Экс-главврач псковской больницы занимала должности еще трех врачей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Арестованная по делу о превышении полномочий бывший главврач Псковской областной инфекционной клинической больницы (ПОИКБ) Анастасия Повторейко совмещала еще три должности врачей и получала за это до 180 тысяч рублей ежемесячно, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.