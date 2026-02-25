Экс-главврач псковской больницы занимала должности еще трех врачей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Арестованная по делу о превышении полномочий бывший главврач Псковской областной инфекционной клинической больницы (ПОИКБ) Анастасия Повторейко совмещала еще три должности врачей и получала за это до 180 тысяч рублей ежемесячно, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В результате анализа расчетных листков главного врача "ПОИКБ" Повторейко установлено, что в 2022-2024 годах помимо работы в должности главврача медучреждения она по совместительству была оформлена на должности врача-терапевта, врача-пульмонолога и врача-инфекциониста", - сообщили в правоохранительных органах.
Правоохранители выяснили, что средняя заработная плата обвиняемой в месяц составила 160-180 тысяч рублей. Более половины из этих денег составляли различные премии и стимулирующие выплаты, доплаты.
В декабре СК РФ сообщал, что главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в период с начала января 2023 года по конец октября 2024 года главврач давала подчиненным незаконные указания о внесении в медицинские документы фиктивных сведений о применении дорогостоящих лекарственных препаратов. В результате Псковской областной инфекционной больнице неправомерно перечислили около 200 миллионов рублей, уточняли в СК. Суд отправил обвиняемую под стражу на 2 месяца.
