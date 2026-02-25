Экс-главврач псковской больницы получила доход от иностранных фармкомпаний

«

"Повторейко получила выплаты от частных фирм, в том числе иностранных, таких как "Берингер Ингельхайм", "АстраЗенека Фармасьютикалз", "Ланцет", "БИОКАД" в 2022-2024 годах… Так, доход Повторейко составил в 2022 году.. плюс доход от частных фирм 200 000 рублей, в 2023 году… плюс доход от частных около 340 000 рублей, в 2024 году… плюс доход от частных фирм около 180 000 рублей", - сказал собеседник.