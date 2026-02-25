Рейтинг@Mail.ru
Экс-главврач псковской больницы получила доход от иностранных фармкомпаний
12:12 25.02.2026 (обновлено: 12:13 25.02.2026)
Экс-главврач псковской больницы получила доход от иностранных фармкомпаний
псковская область, россия, биокад, следственный комитет россии (ск рф)
Псковская область, Россия, Биокад, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-главврач псковской больницы получила доход от иностранных фармкомпаний

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Бывшая главврач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко, обвиняемая в превышении полномочий, в 2022-2024 годах получила дополнительный доход на сумму свыше 700 тысяч рублей от иностранных фармкомпаний, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Повторейко получила выплаты от частных фирм, в том числе иностранных, таких как "Берингер Ингельхайм", "АстраЗенека Фармасьютикалз", "Ланцет", "БИОКАД" в 2022-2024 годах… Так, доход Повторейко составил в 2022 году.. плюс доход от частных фирм 200 000 рублей, в 2023 году… плюс доход от частных около 340 000 рублей, в 2024 году… плюс доход от частных фирм около 180 000 рублей", - сказал собеседник.
По данным правоохранительных органов, в 2023 году Повторейко, как депутат Псковского областного собрания, имела допуск к гостайне.
В конце декабря пресс-служба СУСК РФ по Псковской области сообщала, что суд отправил под стражу главврача Псковской областной инфекционной клинической больницы, которая стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в период с начала января 2023 по конец октября 2024 года главврач давала подчиненным незаконные указания о внесении в медицинские документы фиктивных сведений о применении дорогостоящих лекарственных препаратов, после чего выставляла завышенные счета в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области. В результате больнице неправомерно перечислили около 200 миллионов рублей, уточняли в СК.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Главврача Псковской больницы заподозрили в превышении полномочий
29 декабря 2025, 18:00
 
Псковская областьРоссияБиокадСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
