Экс-главврач псковской больницы получила доход от иностранных фармкомпаний
Экс-главврач псковской больницы получила доход от иностранных фармкомпаний
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Бывшая главврач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко, обвиняемая в превышении полномочий, в 2022-2024 годах получила дополнительный доход на сумму свыше 700 тысяч рублей от иностранных фармкомпаний, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Повторейко получила выплаты от частных фирм, в том числе иностранных, таких как "Берингер Ингельхайм", "АстраЗенека Фармасьютикалз", "Ланцет", "БИОКАД" в 2022-2024 годах… Так, доход Повторейко составил в 2022 году.. плюс доход от частных фирм 200 000 рублей, в 2023 году… плюс доход от частных около 340 000 рублей, в 2024 году… плюс доход от частных фирм около 180 000 рублей", - сказал собеседник.
По данным правоохранительных органов, в 2023 году Повторейко, как депутат Псковского областного собрания, имела допуск к гостайне.
В конце декабря пресс-служба СУСК РФ
по Псковской области
сообщала, что суд отправил под стражу главврача Псковской областной инфекционной клинической больницы, которая стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в период с начала января 2023 по конец октября 2024 года главврач давала подчиненным незаконные указания о внесении в медицинские документы фиктивных сведений о применении дорогостоящих лекарственных препаратов, после чего выставляла завышенные счета в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области. В результате больнице неправомерно перечислили около 200 миллионов рублей, уточняли в СК
