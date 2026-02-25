Рейтинг@Mail.ru
Немецкий политик призвала Европу прекратить паломничества в Киев
01:05 25.02.2026
Немецкий политик призвала Европу прекратить паломничества в Киев
Немецкий политик призвала Европу прекратить паломничества в Киев - РИА Новости, 25.02.2026
Немецкий политик призвала Европу прекратить паломничества в Киев
Настало время прекратить паломничества европейских политиков в Киев и обязать Украину согласиться на компромиссный мир, заявила внешнеполитический эксперт... РИА Новости, 25.02.2026
Немецкий политик призвала Европу прекратить паломничества в Киев

Немецкий политик Дагделен призвала ЕС принудить Киев к миру

БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Настало время прекратить паломничества европейских политиков в Киев и обязать Украину согласиться на компромиссный мир, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
"Самое время прекратить политические паломничества в Киев и обязать Украину заключить компромиссный мир", — написала она на своей странице в соцсети X.
Политик подчеркнула, что распоряжение премьер-министра Словакии Роберто Фицо о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину, а также блокирование Венгрией новой финансовой помощи стране и санкций против России были "последовательной реакцией" на украинскую атаку на трубопровод "Дружба", по которому Венгрия и Словакия снабжались нефтью.
"И только федеральное правительство в Берлине настолько глупо, что ещё и "вознаграждает" подрыв "Северного потока" многими миллиардами евро немецких налогоплательщиков, передавая их коррумпированному руководству в Киеве, и при этом мирится с дальнейшей деиндустриализацией Германии из-за высоких цен на энергию", — добавила она.
