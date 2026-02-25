БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Настало время прекратить паломничества европейских политиков в Киев и обязать Украину согласиться на компромиссный мир, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
Политик подчеркнула, что распоряжение премьер-министра Словакии Роберто Фицо о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину, а также блокирование Венгрией новой финансовой помощи стране и санкций против России были "последовательной реакцией" на украинскую атаку на трубопровод "Дружба", по которому Венгрия и Словакия снабжались нефтью.
"И только федеральное правительство в Берлине настолько глупо, что ещё и "вознаграждает" подрыв "Северного потока" многими миллиардами евро немецких налогоплательщиков, передавая их коррумпированному руководству в Киеве, и при этом мирится с дальнейшей деиндустриализацией Германии из-за высоких цен на энергию", — добавила она.