Немецкий политик призвала Европу прекратить паломничества в Киев

БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Настало время прекратить паломничества европейских политиков в Киев и обязать Украину согласиться на компромиссный мир, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.