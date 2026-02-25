Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему Германия отказалась от передачи ЯО Киеву - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:21 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/germanija-2076529336.html
Эксперт объяснил, почему Германия отказалась от передачи ЯО Киеву
Эксперт объяснил, почему Германия отказалась от передачи ЯО Киеву - РИА Новости, 25.02.2026
Эксперт объяснил, почему Германия отказалась от передачи ЯО Киеву
Германия не обладает технологиями по производству ядерного оружия, а также, вероятно, трезво оценивает все риски, поэтому руководство страны отказалась... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T02:21:00+03:00
2026-02-25T02:21:00+03:00
в мире
франция
германия
киев
алексей леонков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_758fb7a1e81faf9a9465c42cd8925b4e.jpg
https://ria.ru/20260224/knutov-2076430787.html
франция
германия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_d0f7a0fad6736142a18032ad12919e1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, германия, киев, алексей леонков
В мире, Франция, Германия, Киев, Алексей Леонков
Эксперт объяснил, почему Германия отказалась от передачи ЯО Киеву

РИА Новости: Германия не обладает технологиями производства ядерного оружия

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Германия не обладает технологиями по производству ядерного оружия, а также, вероятно, трезво оценивает все риски, поэтому руководство страны отказалась участвовать в тайной передаче ядерного оружия Киеву, поделился мнением с РИА Новости российский военный аналитик Алексей Леонков.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие, отметив, что Берлин благоразумно отказался участвовать в этой "опасной авантюре".
"Германия не обладает такими технологиями, несмотря на то что Мерц заявлял о том, что они близки и так далее. Нет, разработка ядерного оружия велась и в Британии, и во Франции. К тому же во Франции для этого сформирован целый промышленный комплекс, начиная от природного урана, заканчивая изготовлением термоядерных боеголовок. Это - с одной стороны. С другой, все-таки, я надеюсь, что в Германии есть, как говорится, умные головы, которые понимают, что ядерный арсенал в России существует не для показа на парадах на Красной площади", - сказал Леонков.
Ракетный комплекс Тополь - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Станут главными целями". Чем ответит Россия на ядерное оружие на Украине
24 февраля, 16:11
 
В миреФранцияГерманияКиевАлексей Леонков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала