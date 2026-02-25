Эксперт объяснил, почему Германия отказалась от передачи ЯО Киеву

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Германия не обладает технологиями по производству ядерного оружия, а также, вероятно, трезво оценивает все риски, поэтому руководство страны отказалась участвовать в тайной передаче ядерного оружия Киеву, поделился мнением с РИА Новости российский военный аналитик Алексей Леонков.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие, отметив, что Берлин благоразумно отказался участвовать в этой "опасной авантюре".
"Германия не обладает такими технологиями, несмотря на то что Мерц заявлял о том, что они близки и так далее. Нет, разработка ядерного оружия велась и в Британии, и во Франции. К тому же во Франции для этого сформирован целый промышленный комплекс, начиная от природного урана, заканчивая изготовлением термоядерных боеголовок. Это - с одной стороны. С другой, все-таки, я надеюсь, что в Германии есть, как говорится, умные головы, которые понимают, что ядерный арсенал в России существует не для показа на парадах на Красной площади", - сказал Леонков.