Эксперт объяснил, почему Германия отказалась от передачи ЯО Киеву

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Германия не обладает технологиями по производству ядерного оружия, а также, вероятно, трезво оценивает все риски, поэтому руководство страны отказалась участвовать в тайной передаче ядерного оружия Киеву, поделился мнением с РИА Новости российский военный аналитик Алексей Леонков.