Гергиев сравнил театры с футбольными клубами
Гергиев сравнил театры с футбольными клубами - РИА Новости, 25.02.2026
Гергиев сравнил театры с футбольными клубами
Глава Большого и Мариинского театра Валерий Гергиев, рассказывая президенту России Владимиру Путину о взаимодействии двух театров, сравнил их с испанскими... РИА Новости, 25.02.2026
культура
россия
валерий гергиев
владимир путин
мариинский театр
новости культуры
россия
россия, валерий гергиев, владимир путин, мариинский театр, новости культуры
Культура, Россия, Валерий Гергиев, Владимир Путин, Мариинский театр, Новости культуры
Гергиев сравнил театры с футбольными клубами
Гергиев рассказал о союзе Большого и Мариинки на примере "Реала" и "Барселоны"
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава Большого и Мариинского театра Валерий Гергиев, рассказывая президенту России Владимиру Путину о взаимодействии двух театров, сравнил их с испанскими футбольными клубами "Барселоной" и мадридским "Реалом".
Маэстро сообщил главе государства о планах Пасхального фестиваля, в котором примут участие солисты обоих театров. При этом, по его словам, совместная работа артистов Большого и Мариинки - "более щедрая возможность подрастать вместе", чем отдельно работать.
"Даже сравнить "Реал Мадрид" и "Барселона". Сильные клубы - очень. А можно ли их вместе смешать? Нет. Есть контракты играющих за "Реал" и за "Барселону". А мы играем сводным смешанным отобранным составом - и это особенно помогает молодым", - отметил Гергиев
"Синергия получается хорошая", - прокомментировал Путин
Кроме того, Гергиев подчеркнул, что судьба этих двух театров - быть абсолютно первыми в огромном мире русской классической музыки.