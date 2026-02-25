Рейтинг@Mail.ru
09:45 25.02.2026
Гергиев сравнил театры с футбольными клубами
Гергиев сравнил театры с футбольными клубами
Гергиев сравнил театры с футбольными клубами

Гергиев рассказал о союзе Большого и Мариинки на примере "Реала" и "Барселоны"

© РИА Новости / Гавриил ГригоровПрезидент России Владимир Путин и генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев во время встречи в Москве
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава Большого и Мариинского театра Валерий Гергиев, рассказывая президенту России Владимиру Путину о взаимодействии двух театров, сравнил их с испанскими футбольными клубами "Барселоной" и мадридским "Реалом".
Маэстро сообщил главе государства о планах Пасхального фестиваля, в котором примут участие солисты обоих театров. При этом, по его словам, совместная работа артистов Большого и Мариинки - "более щедрая возможность подрастать вместе", чем отдельно работать.
«
"Даже сравнить "Реал Мадрид" и "Барселона". Сильные клубы - очень. А можно ли их вместе смешать? Нет. Есть контракты играющих за "Реал" и за "Барселону". А мы играем сводным смешанным отобранным составом - и это особенно помогает молодым", - отметил Гергиев.
"Синергия получается хорошая", - прокомментировал Путин.
Кроме того, Гергиев подчеркнул, что судьба этих двух театров - быть абсолютно первыми в огромном мире русской классической музыки.
Путин и Гергиев обсудили премьеру оперы "Турандот"
Вчера, 09:18
 
