Гергиев сравнил театры с футбольными клубами

Президент России Владимир Путин и генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев во время встречи в Москве

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава Большого и Мариинского театра Валерий Гергиев, рассказывая президенту России Владимиру Путину о взаимодействии двух театров, сравнил их с испанскими футбольными клубами "Барселоной" и мадридским "Реалом".

Маэстро сообщил главе государства о планах Пасхального фестиваля, в котором примут участие солисты обоих театров. При этом, по его словам, совместная работа артистов Большого и Мариинки - "более щедрая возможность подрастать вместе", чем отдельно работать.

« "Даже сравнить "Реал Мадрид" и "Барселона". Сильные клубы - очень. А можно ли их вместе смешать? Нет. Есть контракты играющих за "Реал" и за "Барселону". А мы играем сводным смешанным отобранным составом - и это особенно помогает молодым", - отметил Гергиев