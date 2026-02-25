Умер руководитель ансамбля "Ариэль" Ростислав Гепп

Текслер напомнил, что Гепп был одним из основателей и многолетним руководителем ВИА "Ариэль" — одного из самых ярких культурных брендов Южного Урала. Несмотря на всероссийскую славу, он всегда был верен Челябинской области, любил свою малую родину — Златоуст и до последних дней давал концерты для земляков, отметил губернатор.