Умер руководитель ансамбля "Ариэль" Ростислав Гепп
Умер руководитель ансамбля "Ариэль" Ростислав Гепп - РИА Новости, 25.02.2026
Умер руководитель ансамбля "Ариэль" Ростислав Гепп
В Челябинске умер руководитель знаменитого вокально-инструментального ансамбля "Ариэль" Ростислав Гепп, сообщила пресс-служба регионального правительства.
2026-02-25T10:53:00+03:00
2026-02-25T10:53:00+03:00
2026-02-25T11:56:00+03:00
Умер руководитель ансамбля "Ариэль" Ростислав Гепп
Основатель и руководитель ансамбля "Ариэль" Ростислав Гепп умер в 74 года
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев — РИА Новости. В Челябинске умер руководитель знаменитого вокально-инструментального ансамбля "Ариэль" Ростислав Гепп, сообщила пресс-служба регионального правительства.
«
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким Ростислава Геппа, известного челябинского музыканта, заслуженного артиста России, скончавшегося на 75-м году жизни", — говорится в публикации.
Текслер напомнил, что Гепп был одним из основателей и многолетним руководителем ВИА "Ариэль" — одного из самых ярких культурных брендов Южного Урала. Несмотря на всероссийскую славу, он всегда был верен Челябинской области, любил свою малую родину — Златоуст и до последних дней давал концерты для земляков, отметил губернатор.
На странице ВИА "Ариэль" в соцсети "ВКонтакте"
уточняется, что Гепп скончался 24 февраля. Дополнительную информацию там пообещали сообщить позже.
Ростислав Гепп родился в Златоусте 14 ноября 1951 года. В 1972 году окончил дирижерско-хоровой факультет Челябинского института культуры. В 1974-м вошел в состав ВИА "Ариэль", был одним из вокалистов, виртуозно играл на флейте и клавишных. С 1989 года возглавлял ансамбль.