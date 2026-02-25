Рейтинг@Mail.ru
Умер руководитель ансамбля "Ариэль" Ростислав Гепп
10:53 25.02.2026 (обновлено: 11:56 25.02.2026)
Умер руководитель ансамбля "Ариэль" Ростислав Гепп
Умер руководитель ансамбля "Ариэль" Ростислав Гепп - РИА Новости, 25.02.2026
Умер руководитель ансамбля "Ариэль" Ростислав Гепп
В Челябинске умер руководитель знаменитого вокально-инструментального ансамбля "Ариэль" Ростислав Гепп, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 25.02.2026
Умер руководитель ансамбля "Ариэль" Ростислав Гепп

Основатель и руководитель ансамбля "Ариэль" Ростислав Гепп умер в 74 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев — РИА Новости. В Челябинске умер руководитель знаменитого вокально-инструментального ансамбля "Ариэль" Ростислав Гепп, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким Ростислава Геппа, известного челябинского музыканта, заслуженного артиста России, скончавшегося на 75-м году жизни", — говорится в публикации.

Текслер напомнил, что Гепп был одним из основателей и многолетним руководителем ВИА "Ариэль" — одного из самых ярких культурных брендов Южного Урала. Несмотря на всероссийскую славу, он всегда был верен Челябинской области, любил свою малую родину — Златоуст и до последних дней давал концерты для земляков, отметил губернатор.
На странице ВИА "Ариэль" в соцсети "ВКонтакте" уточняется, что Гепп скончался 24 февраля. Дополнительную информацию там пообещали сообщить позже.
Ростислав Гепп родился в Златоусте 14 ноября 1951 года. В 1972 году окончил дирижерско-хоровой факультет Челябинского института культуры. В 1974-м вошел в состав ВИА "Ариэль", был одним из вокалистов, виртуозно играл на флейте и клавишных. С 1989 года возглавлял ансамбль.
 
