Вчера, во вторник, в Москве прошла коллегия Федеральной службы безопасности, где ключевым стало выступление президента Владимира Путина. Глава государства, обладающий всей полнотой информации, включая закрытую и совершенно секретную, сделал ряд важных заявлений. Одним из них, вне всякого сомнения, стало упоминание, что согласно оперативным данным не исключается возможность совершения террористических актов на магистральных газопроводах "Турецкий поток" и "Голубой поток". Президент подчеркнул, что это осознанная тактика противников мирного урегулирования украинского конфликта, которые не знают, как еще сорвать дипломатический процесс.

Владимир Владимирович, как обычно, сдержан в выражениях и не назвал конкретных имен, хотя о ком идет речь, и так понятно.

Слова главы государства активируют ассоциативный ряд с терактом на трех нитках магистральных газопроводов " Северный поток ". В памяти еще свежи высказывания Джо Байдена , тогда еще президента США , который всего за две недели до начала СВО заявлял, что в случае вооруженного конфликта между Россией Украиной газопровод будет остановлен. Позднее, уже после подрыва газовых труб неподалеку от острова Борнхольм, Белый дом неуклюже оправдывался, мол, президент Соединенных Штатов имел в виду совсем другое, но все дело испортили поляки. Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский разместил на личной странице фотографию с места подрыва, еще бурлящего выходящим метаном, с красноречивой подписью "Спасибо, США!". Позднее, явно получив нагоняй из звездно-полосатого посольства, Сикорский страницу подчистил, но было уже поздно.

Подрыву газовых магистралей, обеспечивавших жизненно важными ресурсами экономику Германии , больше всех радовались в Киеве , к которому присоединился разномастный хор политических карликов вроде стран Прибалтики . Тогда все были уверены, что вывод из строя самой мощной и современной газовой магистрали приведет к критическому сокращению бюджетных поступлений и Россия не сможет обеспечивать свою воюющую армию. Приблизительно через год стало понятно, что надежды тщетны, к тому же подоспело расследование Сеймура Херша , лауреата Пулитцеровской премии, в котором он привел системный анализ с доказательствами прямой причастности к теракту морского спецназа ВМФ США. Выкладки Херша имели железобетонную логику, потому расследование начали всеми силами затирать в информационном поле, подсунув вместо профессиональных диверсантов, обученных и экипированных для работы на глубинах залегания газовых нитей, неких гражданских дайверов из Украины. Якобы они на обычной яхте зашли в зону проведения военно-морских маневров сразу нескольких боевых флотов, после чего в обычном снаряжении спустили под воду, установили и подорвали несколько сотен килограммов взрывчатки. Позднее участники спокойно разбрелись по странам Европы и местные правительства вроде Италии Польши старательно затягивали процесс их экстрадиции в Германию, которая все еще имитирует проведение расследования по данному делу.

В 2026 году наши противники все еще живут в плену иллюзий, что Россия — это страна-бензоколонка и повреждение экспортных маршрутов способно нокаутировать нашу экономику. Ситуация различается лишь тем, что теперь сменился главный оппонент с противоположной стороны. Соединенные Штаты под управлением Дональда Трампа прилагают максимум усилий, чтобы вклиниться между энергоизбыточной Россией и изрядно отощавшими покупателями вроде Евросоюза. Сегодня зависимость стран еврозоны от импорта СПГ из-за океана превышает 62%, но Вашингтон совсем не прочь оседлать еще и ресурсный маршрут с востока. Ровно за сутки до выступления Владимира Путина немецкое издание Berliner Zeitung выпустило материал, где говорится, что администрация Трампа рассматривает восстановление и перезапуск "Северных потоков" как обязательный этап расширения своего влияния на Старый Свет.

Многие специалисты отмечали тот факт, что Украина — это поле боя не только физическое, но и невидимое, где западные центры силы противостоят друг другу, пытаясь отхватить кусок пожирнее и оттолкнуть союзника подальше. Вашингтон в целом из украинского вопроса выжал уже все возможные выгоды и потому проводит работу по подписанию мирного соглашения. Москва к этому, как сказал Владимир Путин, готова, а вот Киев, подзуживаемый из Брюсселя Лондона , совсем наоборот. Некоторая ирония ситуации в том, что Евросоюз и Великобритания , эти ярые поджигатели войны на Украине, в данном случае противостоят одновременно и России, и США.

"Турецкий" и " Голубой" потоки построены много ранее своих коллег на Балтике и сегодня работают даже выше проектных переделов. В Турцию через акваторию Черного моря уходит порядка 45 миллиардов кубических метров природного газа в год, причем всплеск прокачки был обусловлен выводом из строя "Северных потоков". Именно Анкара будет главным пострадавшим в том случае, если с черноморскими газопроводами что-то произойдет. Она отбирает 54 процента газа, приходящего по "Турецкому", и практически весь импорт по потоку "Голубому". Таким образом, турецкая энергетика, в последние годы все более разворачивающаяся в сторону газификации, почти на сорок процентов зависит от бесперебойных поставок с севера. Выпадение таких объемов если кого и отправит в нокаут, так это турецкую легкую и среднюю промышленность, а заодно и местную денежно-кредитную систему. Турецкая лира уже не первый год страдает от галопирующей инфляции и падения покупательной способности. Только с начала текущего года турецкая валюта подешевела к доллару почти на двадцать процентов. Для сравнения: российский рубль, наоборот, укрепляется и наш финансовый блок серьезно рассматривает варианты принудительного ослабления курса, что улучшит условия для экспортеров и увеличит бюджетные отчисления.

Соединенным Штатам совершенно невыгодно подобное развитие событий, так как Турция — региональный противовес Ирана , с которым у американцев сейчас период максимально напряженных отношений. К тому же Анкара, невзирая на собственные жесткие заявления, ведет активную торговлю с Израилем , основным союзником США на Ближнем Востоке и главным инициатором эскалации с Тегераном

А вот Лондон и Брюссель такое развитие событий устроило бы полностью. Во-первых, это сильно подорвет имидж США как главного рефери в регионе. Во-вторых, разбалансированная Турция станет источником напряжения, которое потенциально может перекинуться в Закавказье , тем самым вынудив Россию постоянно оглядываться через плечо. Эту схему Британия и Германия уже проворачивали в XIX и начале XX века, раздергивая силы России и вынуждая ее уступать.