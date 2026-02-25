Рейтинг@Mail.ru
Европа руками Киева намерена уничтожить Эрдогана - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 25.02.2026 (обновлено: 08:19 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/gaz-2076548228.html
Европа руками Киева намерена уничтожить Эрдогана
Европа руками Киева намерена уничтожить Эрдогана - РИА Новости, 25.02.2026
Европа руками Киева намерена уничтожить Эрдогана
Вчера, во вторник, в Москве прошла коллегия Федеральной службы безопасности, где ключевым стало выступление президента Владимира Путина. Глава государства,... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T08:00:00+03:00
2026-02-25T08:19:00+03:00
аналитика
северный поток
голубой поток
владимир путин
в мире
россия
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076473520_0:57:1536:921_1920x0_80_0_0_3c13cb099f4c77c0435c4185253fa282.jpg
https://ria.ru/20260221/es-2076026865.html
https://ria.ru/20260224/turtsiya-2076467701.html
https://ria.ru/20260221/ssha-2075871073.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076473520_145:0:1510:1024_1920x0_80_0_0_c733f04aa03a8d94b8d51ecfe3b39160.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, северный поток, голубой поток, владимир путин, в мире, россия, сша, украина, сеймур херш, радослав сикорский
Аналитика, Северный поток, Голубой поток, Владимир Путин, В мире, Россия, США, Украина, Сеймур Херш, Радослав Сикорский

Европа руками Киева намерена уничтожить Эрдогана

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Сергей Савчук
Сергей Савчук
Все материалы
Вчера, во вторник, в Москве прошла коллегия Федеральной службы безопасности, где ключевым стало выступление президента Владимира Путина. Глава государства, обладающий всей полнотой информации, включая закрытую и совершенно секретную, сделал ряд важных заявлений. Одним из них, вне всякого сомнения, стало упоминание, что согласно оперативным данным не исключается возможность совершения террористических актов на магистральных газопроводах "Турецкий поток" и "Голубой поток". Президент подчеркнул, что это осознанная тактика противников мирного урегулирования украинского конфликта, которые не знают, как еще сорвать дипломатический процесс.
Владимир Владимирович, как обычно, сдержан в выражениях и не назвал конкретных имен, хотя о ком идет речь, и так понятно.
Участок магистрального газопровода Северный поток в Германии - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
СМИ узнали о закулисных переговорах о возвращении "Северного потока"
21 февраля, 23:09
Слова главы государства активируют ассоциативный ряд с терактом на трех нитках магистральных газопроводов "Северный поток". В памяти еще свежи высказывания Джо Байдена, тогда еще президента США, который всего за две недели до начала СВО заявлял, что в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной газопровод будет остановлен. Позднее, уже после подрыва газовых труб неподалеку от острова Борнхольм, Белый дом неуклюже оправдывался, мол, президент Соединенных Штатов имел в виду совсем другое, но все дело испортили поляки. Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский разместил на личной странице фотографию с места подрыва, еще бурлящего выходящим метаном, с красноречивой подписью "Спасибо, США!". Позднее, явно получив нагоняй из звездно-полосатого посольства, Сикорский страницу подчистил, но было уже поздно.
Подрыву газовых магистралей, обеспечивавших жизненно важными ресурсами экономику Германии, больше всех радовались в Киеве, к которому присоединился разномастный хор политических карликов вроде стран Прибалтики. Тогда все были уверены, что вывод из строя самой мощной и современной газовой магистрали приведет к критическому сокращению бюджетных поступлений и Россия не сможет обеспечивать свою воюющую армию. Приблизительно через год стало понятно, что надежды тщетны, к тому же подоспело расследование Сеймура Херша, лауреата Пулитцеровской премии, в котором он привел системный анализ с доказательствами прямой причастности к теракту морского спецназа ВМФ США. Выкладки Херша имели железобетонную логику, потому расследование начали всеми силами затирать в информационном поле, подсунув вместо профессиональных диверсантов, обученных и экипированных для работы на глубинах залегания газовых нитей, неких гражданских дайверов из Украины. Якобы они на обычной яхте зашли в зону проведения военно-морских маневров сразу нескольких боевых флотов, после чего в обычном снаряжении спустили под воду, установили и подорвали несколько сотен килограммов взрывчатки. Позднее участники спокойно разбрелись по странам Европы и местные правительства вроде Италии и Польши старательно затягивали процесс их экстрадиции в Германию, которая все еще имитирует проведение расследования по данному делу.
В 2026 году наши противники все еще живут в плену иллюзий, что Россия — это страна-бензоколонка и повреждение экспортных маршрутов способно нокаутировать нашу экономику. Ситуация различается лишь тем, что теперь сменился главный оппонент с противоположной стороны. Соединенные Штаты под управлением Дональда Трампа прилагают максимум усилий, чтобы вклиниться между энергоизбыточной Россией и изрядно отощавшими покупателями вроде Евросоюза. Сегодня зависимость стран еврозоны от импорта СПГ из-за океана превышает 62%, но Вашингтон совсем не прочь оседлать еще и ресурсный маршрут с востока. Ровно за сутки до выступления Владимира Путина немецкое издание Berliner Zeitung выпустило материал, где говорится, что администрация Трампа рассматривает восстановление и перезапуск "Северных потоков" как обязательный этап расширения своего влияния на Старый Свет.
Завершение морской укладки газопровода Турецкий поток - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Источник: Стамбул ознакомился с данными о риске подрыва "Турецкого потока"
24 февраля, 17:15
Многие специалисты отмечали тот факт, что Украина — это поле боя не только физическое, но и невидимое, где западные центры силы противостоят друг другу, пытаясь отхватить кусок пожирнее и оттолкнуть союзника подальше. Вашингтон в целом из украинского вопроса выжал уже все возможные выгоды и потому проводит работу по подписанию мирного соглашения. Москва к этому, как сказал Владимир Путин, готова, а вот Киев, подзуживаемый из Брюсселя и Лондона, совсем наоборот. Некоторая ирония ситуации в том, что Евросоюз и Великобритания, эти ярые поджигатели войны на Украине, в данном случае противостоят одновременно и России, и США.
"Турецкий" и "Голубой" потоки построены много ранее своих коллег на Балтике и сегодня работают даже выше проектных переделов. В Турцию через акваторию Черного моря уходит порядка 45 миллиардов кубических метров природного газа в год, причем всплеск прокачки был обусловлен выводом из строя "Северных потоков". Именно Анкара будет главным пострадавшим в том случае, если с черноморскими газопроводами что-то произойдет. Она отбирает 54 процента газа, приходящего по "Турецкому", и практически весь импорт по потоку "Голубому". Таким образом, турецкая энергетика, в последние годы все более разворачивающаяся в сторону газификации, почти на сорок процентов зависит от бесперебойных поставок с севера. Выпадение таких объемов если кого и отправит в нокаут, так это турецкую легкую и среднюю промышленность, а заодно и местную денежно-кредитную систему. Турецкая лира уже не первый год страдает от галопирующей инфляции и падения покупательной способности. Только с начала текущего года турецкая валюта подешевела к доллару почти на двадцать процентов. Для сравнения: российский рубль, наоборот, укрепляется и наш финансовый блок серьезно рассматривает варианты принудительного ослабления курса, что улучшит условия для экспортеров и увеличит бюджетные отчисления.
Соединенным Штатам совершенно невыгодно подобное развитие событий, так как Турция — региональный противовес Ирана, с которым у американцев сейчас период максимально напряженных отношений. К тому же Анкара, невзирая на собственные жесткие заявления, ведет активную торговлю с Израилем, основным союзником США на Ближнем Востоке и главным инициатором эскалации с Тегераном.
А вот Лондон и Брюссель такое развитие событий устроило бы полностью. Во-первых, это сильно подорвет имидж США как главного рефери в регионе. Во-вторых, разбалансированная Турция станет источником напряжения, которое потенциально может перекинуться в Закавказье, тем самым вынудив Россию постоянно оглядываться через плечо. Эту схему Британия и Германия уже проворачивали в XIX и начале XX века, раздергивая силы России и вынуждая ее уступать.
Российский президент историю нашей страны знает отлично, и потому к его словам имеет смысл прислушиваться с максимальным вниманием. Чтобы потом не было мучительно больно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Газовые амбиции США оказались разрушительными
21 февраля, 08:00
 
АналитикаСеверный потокГолубой потокВладимир ПутинВ миреРоссияСШАУкраинаСеймур ХершРадослав Сикорский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала