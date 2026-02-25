Ганчев призвал жителей Графского оставаться в укрытии и ждать эвакуации

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Жителям освобожденного села Графское нужно оставаться в укрытии и ждать эвакуации, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Населенный пункт только освобожден, поэтому о налаживании там мирной обстановки пока не приходится говорить. Пока линия боевого столкновения не отодвинется дальше, мирному населению лучше оставаться в укрытии и ожидать эвакуации нашими военнослужащими в безопасное место", - сказал Ганчев

Он отметил, что сотрудники российской администрации пока не имеют доступа в Графское из-за близости фронта.