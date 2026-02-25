https://ria.ru/20260225/ganchev-2076690651.html
Ганчев призвал жителей Графского оставаться в укрытии и ждать эвакуации
Жителям освобожденного села Графское нужно оставаться в укрытии и ждать эвакуации, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий РИА Новости, 25.02.2026
2026
