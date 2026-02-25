Рейтинг@Mail.ru
Ганчев призвал жителей Графского оставаться в укрытии и ждать эвакуации - РИА Новости, 25.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
16:43 25.02.2026
Ганчев призвал жителей Графского оставаться в укрытии и ждать эвакуации
Жителям освобожденного села Графское нужно оставаться в укрытии и ждать эвакуации, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий РИА Новости, 25.02.2026
Ганчев призвал жителей Графского оставаться в укрытии и ждать эвакуации

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Жителям освобожденного села Графское нужно оставаться в укрытии и ждать эвакуации, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
В среду Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над Графским в Харьковской области.
"Уступают двадцатикратно". В США заявили о катастрофе в зоне СВО
Вчера, 15:42
"Населенный пункт только освобожден, поэтому о налаживании там мирной обстановки пока не приходится говорить. Пока линия боевого столкновения не отодвинется дальше, мирному населению лучше оставаться в укрытии и ожидать эвакуации нашими военнослужащими в безопасное место", - сказал Ганчев.
Он отметил, что сотрудники российской администрации пока не имеют доступа в Графское из-за близости фронта.
"Но в вопросе оказания помощи нашим землякам процесс отлажен. Каждому мирному человеку, эвакуированному из зоны боевых действий, будет оказана вся необходимая помощь", - подчеркнул собеседник.
