В Гааге проукраинские активисты устроили акцию протеста у посольства России - РИА Новости, 25.02.2026
03:33 25.02.2026
В Гааге проукраинские активисты устроили акцию протеста у посольства России
В Гааге проукраинские активисты устроили акцию протеста у посольства России
в мире
гаага
россия
нидерланды
гаага
россия
нидерланды
в мире, гаага, россия, нидерланды
В Гааге проукраинские активисты устроили акцию протеста у посольства России

© РИА Новости / Александров АртурЦентр Гааги
© РИА Новости / Александров Артур
Центр Гааги. Архивное фото
ГААГА, 25 фев - РИА Новости. Проукраинские активисты устроили акцию протеста у посольства РФ в Гааге с использованием шарманок, превысив допустимый для городских улиц уровень шума, с целью "свести с ума" российских дипломатов, сообщила газета Telegraaf.
Житель Гааги организовал "музыкальную" протестную акцию у здания посольства России в Гааге во вторник. В рамках акции четыре передвижные музыкальные шарманки были установлены вплотную к зданию дипмиссии.
Уровень шума от звучания шарманок достигал не менее 120 децибелов, что значительно превышает допустимые для городских улиц нормы. Громкая мелодия звучала с 8.00 и до самого вечера и была слышна в окрестностях посольства.
"Мы исходим из того, что в посольстве от этого совсем сойдут с ума", - заявил газете организатор акции.
В Нидерландах уровень шума в городах регулируется муниципальными правилами. В жилых районах ориентировочные пределы обычно составляют около 50-60 дБ днем и ниже ночью. Для мероприятий требуется специальное разрешение, при котором устанавливаются отдельные лимиты, как правило значительно ниже 100 дБ.
В миреГаагаРоссияНидерланды
 
 
