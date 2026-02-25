Во Франции расследуют создание ультралевой организации

"Парижская прокуратура начала расследование после доклада МВД о возможном воссоздании "Молодой гвардии", - говорится в материале.

Как отмечает телеканал, приговор лицам, виновным в воссоздании распущенной властями организации, может включать в себя штраф суммой в 45 тысяч евро и тюремное заключение сроком до трех лет.