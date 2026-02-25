Во Франции расследуют создание ультралевой организации

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти Франции открыли расследование в отношении возможного воссоздания ультралевой организации "Молодая гвардия" после того, как ряд бывших участников движения были задержаны после гибели правого активиста в массовой драке в Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в судебной системе.
Движение "Молодая гвардия", позиционирующее себя как антифашистское, было формально распущено в июне 2025 года по указу французских властей, обвинивших организацию в подстрекательстве к насилию. Одним из соучредителей движения в 2018 году был депутат нижней палаты французского парламента Рафаэль Арно.
"Парижская прокуратура начала расследование после доклада МВД о возможном воссоздании "Молодой гвардии", - говорится в материале.
Как отмечает телеканал, приговор лицам, виновным в воссоздании распущенной властями организации, может включать в себя штраф суммой в 45 тысяч евро и тюремное заключение сроком до трех лет.
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что правоохранители задержали 11 человек, в том числе двух помощников депутата от левой партии "Непокорившаяся Франция" Рафаэля Арно, по делу о гибели 23-летнего Кантена Деранка в ходе массовой драки между правыми и левыми активистами в Лионе.
Гибель Деранка 14 февраля вызвала общественный резонанс во Франции. Правое движение Nemesis, в котором состоял погибший, призвало власти осудить и наказать виновных в его смерти, после чего президент Франции Эммануэль Макрон пообещал привлечь виновников гибели Деранка к ответственности. Прокурор Лиона Тьерри Дран сообщил 16 февраля, что власти Франции открыли уголовное расследование по факту гибели активиста в ходе массовой драки.