Рейтинг@Mail.ru
Во Франции расследуют создание ультралевой организации - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 25.02.2026 (обновлено: 23:28 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/frantsiya-2076765376.html
Во Франции расследуют создание ультралевой организации
Во Франции расследуют создание ультралевой организации - РИА Новости, 25.02.2026
Во Франции расследуют создание ультралевой организации
Власти Франции открыли расследование в отношении возможного воссоздания ультралевой организации "Молодая гвардия" после того, как ряд бывших участников движения РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T23:21:00+03:00
2026-02-25T23:28:00+03:00
в мире
франция
лион
эммануэль макрон
молодая гвардия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944164266_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_9fe9da16d265e99ad7d60e99f77fa866.jpg
https://ria.ru/20260215/frantsiya-2074453830.html
https://ria.ru/20260225/frantsiya-2076762265.html
франция
лион
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944164266_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_17d260d36b5082bc312c427dd4eda3c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, лион, эммануэль макрон, молодая гвардия
В мире, Франция, Лион, Эммануэль Макрон, Молодая гвардия
Во Франции расследуют создание ультралевой организации

BFMTV: во Франции расследуют воссоздание ультралевой организации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти Франции открыли расследование в отношении возможного воссоздания ультралевой организации "Молодая гвардия" после того, как ряд бывших участников движения были задержаны после гибели правого активиста в массовой драке в Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в судебной системе.
Движение "Молодая гвардия", позиционирующее себя как антифашистское, было формально распущено в июне 2025 года по указу французских властей, обвинивших организацию в подстрекательстве к насилию. Одним из соучредителей движения в 2018 году был депутат нижней палаты французского парламента Рафаэль Арно.
Французский политик Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Ле Пен и Барделла призвали наказать виновных в гибели активиста в Лионе
15 февраля, 02:56
"Парижская прокуратура начала расследование после доклада МВД о возможном воссоздании "Молодой гвардии", - говорится в материале.
Как отмечает телеканал, приговор лицам, виновным в воссоздании распущенной властями организации, может включать в себя штраф суммой в 45 тысяч евро и тюремное заключение сроком до трех лет.
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что правоохранители задержали 11 человек, в том числе двух помощников депутата от левой партии "Непокорившаяся Франция" Рафаэля Арно, по делу о гибели 23-летнего Кантена Деранка в ходе массовой драки между правыми и левыми активистами в Лионе.
Гибель Деранка 14 февраля вызвала общественный резонанс во Франции. Правое движение Nemesis, в котором состоял погибший, призвало власти осудить и наказать виновных в его смерти, после чего президент Франции Эммануэль Макрон пообещал привлечь виновников гибели Деранка к ответственности. Прокурор Лиона Тьерри Дран сообщил 16 февраля, что власти Франции открыли уголовное расследование по факту гибели активиста в ходе массовой драки.
Флаги ЕС и Франции - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Во Франции парламент за вечер отклонил два вотума недоверия правительству
Вчера, 22:46
 
В миреФранцияЛионЭммануэль МакронМолодая гвардия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала