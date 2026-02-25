Министр культуры Франции подала прошение об отставке, пишут СМИ

ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Министр культуры Франции Рашида Дати подала прошение об отставке, чтобы полностью посвятить себя выборам мэра Парижа, сообщает в среду телеканал Министр культуры Франции Рашида Дати подала прошение об отставке, чтобы полностью посвятить себя выборам мэра Парижа, сообщает в среду телеканал BFMTV

"Рашида Дати подала прошение об отставке и объявила, что покинет правительство, чтобы полностью посвятить себя предвыборной кампании… в рамках выборов (мэра – ред.) Парижа", - говорится в сообщении.

Дати заявила, что была рада быть министром культуры, и добавила, что приняла решение об отставке еще до Рождества. Перед тем, как покинуть кабмин премьер-министра Себастьяна Лекорню, у Дати еще оставалось несколько, как она высказалась, "миссий" в министерстве культуры. В настоящий момент Дати завершила их и планирует полностью сосредоточить свои силы на выборах мэра французской столицы, уточняет BFMTV.

"Предстоящие недели будут решающими для Парижа и для моей кандидатуры. Париж – это борьба всей моей жизни… Я собираюсь изменить Париж, я собираюсь изменить жизнь и судьбу (парижан – ред.)", - приводит телеканал слова Дати.

О грядущей отставке Дати объявила еще 18 января, однако тогда она отказалась называть точную дату.