Рейтинг@Mail.ru
Министр культуры Франции подала прошение об отставке, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 25.02.2026 (обновлено: 23:42 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/frantsiya-2076764633.html
Министр культуры Франции подала прошение об отставке, пишут СМИ
Министр культуры Франции подала прошение об отставке, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2026
Министр культуры Франции подала прошение об отставке, пишут СМИ
Министр культуры Франции Рашида Дати подала прошение об отставке, чтобы полностью посвятить себя выборам мэра Парижа, сообщает в среду телеканал BFMTV. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T23:09:00+03:00
2026-02-25T23:42:00+03:00
в мире
франция
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15093/33/150933389_0:65:402:291_1920x0_80_0_0_a5dd50a6ae6fa73dbe274044cd789bde.jpg
https://ria.ru/20260225/frantsiya-2076765376.html
https://ria.ru/20260225/frantsiya-2076762265.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15093/33/150933389_0:27:402:329_1920x0_80_0_0_374b839379c4f0a2784bde00b3119f34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж
В мире, Франция, Париж
Министр культуры Франции подала прошение об отставке, пишут СМИ

BMFTV: министр культуры Франции Дати подала прошение об оставке

© ru.wikipedia.orgМинистр юстиции Франции Рашида Дати
Министр юстиции Франции Рашида Дати - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© ru.wikipedia.org
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Министр культуры Франции Рашида Дати подала прошение об отставке, чтобы полностью посвятить себя выборам мэра Парижа, сообщает в среду телеканал BFMTV.
"Рашида Дати подала прошение об отставке и объявила, что покинет правительство, чтобы полностью посвятить себя предвыборной кампании… в рамках выборов (мэра – ред.) Парижа", - говорится в сообщении.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Во Франции расследуют создание ультралевой организации
Вчера, 23:21
Дати заявила, что была рада быть министром культуры, и добавила, что приняла решение об отставке еще до Рождества. Перед тем, как покинуть кабмин премьер-министра Себастьяна Лекорню, у Дати еще оставалось несколько, как она высказалась, "миссий" в министерстве культуры. В настоящий момент Дати завершила их и планирует полностью сосредоточить свои силы на выборах мэра французской столицы, уточняет BFMTV.
"Предстоящие недели будут решающими для Парижа и для моей кандидатуры. Париж – это борьба всей моей жизни… Я собираюсь изменить Париж, я собираюсь изменить жизнь и судьбу (парижан – ред.)", - приводит телеканал слова Дати.
О грядущей отставке Дати объявила еще 18 января, однако тогда она отказалась называть точную дату.
Избирательная кампания в рамках выборов мэра Парижа начинается 2 марта. Голосование пройдет в два тура 15 и 22 марта в рамках муниципальных выборов по всей Франции. В преддверии этих выборов в отношении ряда политиков разгорелось несколько скандалов, связанных с коррупцией и нецелевым использованием бюджетных средств. Так, мэра Парижа Анн Идальго пресса не раз уличала в сомнительных тратах государственных средств на путешествия и одежду люксовых брендов, а Дати, являющуюся одним из ключевых кандидатов на должность главы столицы, обвиняли в коррупции и торговле влиянием в период ее работы в Европарламенте.
Флаги ЕС и Франции - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Во Франции парламент за вечер отклонил два вотума недоверия правительству
Вчера, 22:46
 
В миреФранцияПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала