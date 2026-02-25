Рейтинг@Mail.ru
На форум "Молодой Гвардии Единой России" в Чувашию съедутся 400 лидеров - РИА Новости, 25.02.2026
Чувашская республика
Чувашская Республика
 
13:02 25.02.2026
На форум "Молодой Гвардии Единой России" в Чувашию съедутся 400 лидеров
На форум "Молодой Гвардии Единой России" в Чувашию съедутся 400 лидеров - РИА Новости, 25.02.2026
На форум "Молодой Гвардии Единой России" в Чувашию съедутся 400 лидеров
Около 400 молодых лидеров Приволжского федерального округа соберутся на форуме "Молодой Гвардии Единой России" в Чувашии, сообщает пресс-служба республиканского РИА Новости, 25.02.2026
чувашская республика
сергей артамонов
молодая гвардия единой россии
Новости
сергей артамонов, молодая гвардия единой россии
Чувашская Республика, Сергей Артамонов, Молодая гвардия Единой России
На форум "Молодой Гвардии Единой России" в Чувашию съедутся 400 лидеров

Около 400 лидеров приедут в Чувашию на форум "Молодой Гвардии Единой России"

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Чувашской Республики
Молодой Гвардии Единой России в Чувашию съедутся 400 лидеров - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Чувашской Республики
"Молодой Гвардии Единой России" в Чувашию съедутся 400 лидеров
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Около 400 молодых лидеров Приволжского федерального округа соберутся на форуме "Молодой Гвардии Единой России" в Чувашии, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Мероприятие пройдет в июне текущего года в Янтиковском округе. Среди участников: студенты, рабочая молодежь, общественники, участники СВО.
О приоритетах мероприятия и оргподготовке на рабочей встрече поговорили премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов и председатель ВОО "Молодая Гвардия Единой России" Антон Демидов.
Задача – вовлечь молодых людей в политическую жизнь страны и регионов, расширить их видение о том, как организована жизнь муниципальных образований, и какие возможности открывают такие партпроекты, как "Мир возможностей", "Новая школа", "Историческая память", "Детский спорт", "Культура малой родины" – все они нацелены в том числе, на выявление и развитие талантов подрастающего поколения.
В рамках программы участники форума окунутся в жизнь специально созданного города "Гвардейск", погрузятся в образовательные технологии и дискуссии с политтехнологами, депутатами, героями СВО. Кроме этого, будет проведен конкурсный отбор 20 победителей регионального этапа проекта "ПолитЗавод 2.0".
"Смысл хороший – готовить молодых лидеров, заряжать их азартом построения полноценного муниципального образования, вовлекать в реализацию партпроектов. И Год народного единства – тоже один из объединяющих посылов. А генерировать идеи участники будут в палаточном городке, где минимум интернета, максимум самостоятельности", – сказал Артамонов.
 
Чувашская РеспубликаСергей АртамоновМолодая гвардия Единой России
 
 
