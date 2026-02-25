На форум "Молодой Гвардии Единой России" в Чувашию съедутся 400 лидеров

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Около 400 молодых лидеров Приволжского федерального округа соберутся на форуме "Молодой Гвардии Единой России" в Чувашии, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Мероприятие пройдет в июне текущего года в Янтиковском округе. Среди участников: студенты, рабочая молодежь, общественники, участники СВО.

О приоритетах мероприятия и оргподготовке на рабочей встрече поговорили премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов и председатель ВОО "Молодая Гвардия Единой России" Антон Демидов.

Задача – вовлечь молодых людей в политическую жизнь страны и регионов, расширить их видение о том, как организована жизнь муниципальных образований, и какие возможности открывают такие партпроекты, как "Мир возможностей", "Новая школа", "Историческая память", "Детский спорт", "Культура малой родины" – все они нацелены в том числе, на выявление и развитие талантов подрастающего поколения.

В рамках программы участники форума окунутся в жизнь специально созданного города "Гвардейск", погрузятся в образовательные технологии и дискуссии с политтехнологами, депутатами, героями СВО. Кроме этого, будет проведен конкурсный отбор 20 победителей регионального этапа проекта "ПолитЗавод 2.0".