В ФМБА рассказали, когда человек начинает стареть - РИА Новости, 25.02.2026
10:55 25.02.2026
В ФМБА рассказали, когда человек начинает стареть
В ФМБА рассказали, когда человек начинает стареть
Старение человека начинается в 25 лет, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева. РИА Новости, 25.02.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569797834_0:238:2000:1363_1920x0_80_0_0_5c04333f4275dfbb49de98a3bf6c8351.jpg
общество, москва, татьяна яковлева, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Москва, Татьяна Яковлева, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
В ФМБА рассказали, когда человек начинает стареть

ФМБА: старение человека начинается в 25 лет

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Старение человека начинается в 25 лет, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.
"Действительно, старение начинается, хочется нам, не хочется, но в 25 лет", - сказала Яковлева в ходе сессии Форума будущих технологий.
Она добавила, что в мире существуют разные теории о признаках старения, среди них есть нарушение метаболизма, саркопения, появление клеток-зомби.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году Форум будущих технологий был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии. Главной темой этого форума стала биоэкономика.
ОбществоМоскваТатьяна ЯковлеваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
