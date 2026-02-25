В ФМБА рассказали, когда человек начинает стареть

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Старение человека начинается в 25 лет, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.

Она добавила, что в мире существуют разные теории о признаках старения, среди них есть нарушение метаболизма, саркопения, появление клеток-зомби.