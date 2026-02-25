https://ria.ru/20260225/fmba-2076574957.html
В ФМБА рассказали, когда человек начинает стареть
В ФМБА рассказали, когда человек начинает стареть - РИА Новости, 25.02.2026
В ФМБА рассказали, когда человек начинает стареть
Старение человека начинается в 25 лет, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева. РИА Новости, 25.02.2026
москва
ФМБА: старение человека начинается в 25 лет