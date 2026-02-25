Рейтинг@Mail.ru
В России начали разрабатывать тест-системы саркопении - РИА Новости, 25.02.2026
10:49 25.02.2026 (обновлено: 10:51 25.02.2026)
В России начали разрабатывать тест-системы саркопении
В России начали разрабатывать тест-системы саркопении
В России начали разрабатывать тест-системы саркопении

© РИА Новости / Александр Кряжев
Медицинский работник в больнице
© РИА Новости / Александр Кряжев
Медицинский работник в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Тест-системы саркопении начали разрабатывать в РФ, в ближайшие годы они будут готовы, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.
"Следующая - это, конечно, саркопения. Сегодня как раз Центр мозга и нейропатологии занимается разработкой этих тест-систем... Тест-системы, к сожалению, по саркопении только начали разрабатываться, но это в ближайшие годы (будут готовы - ред.)", - сказала Яковлева в ходе сессии Форума будущих технологий.
Она уточнила, что саркопения - это прогрессивное уменьшение массы и функций скелетных мышц, к 2045 году на 70% возрастет эта патология. Один из основных ее факторов - старение, поэтому очень важно как можно раньше узнать о ее рисках.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году Форум будущих технологий был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии. Главной темой этого форума стала биоэкономика.
Медработник с вакциной
В России впервые в мире начали применять вакцину для лечения меланомы
18 февраля, 13:13
 
Хорошие новости
 
 
