Рейтинг@Mail.ru
В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
10:40 25.02.2026 (обновлено: 11:23 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/fmba-2076571344.html
В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера
В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера - РИА Новости, 25.02.2026
В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера
В России вскоре появятся тест-системы болезни Альцгеймера, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T10:40:00+03:00
2026-02-25T11:23:00+03:00
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
общество
москва
татьяна яковлева
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153246/52/1532465216_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_d3c10797152bf9fea9762e707183be16.jpg
https://ria.ru/20260218/vaktsina-2075183633.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153246/52/1532465216_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_bcee312641ad18eda0cc36482200bd9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество, москва, татьяна яковлева
Россия, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Общество, Москва, Татьяна Яковлева, Хорошие новости
В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера

ФМБА: в России разработали тест-системы болезни Альцгеймера

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500Болезнь Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500
Болезнь Альцгеймера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В России вскоре появятся тест-системы болезни Альцгеймера, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева.
"В принципе, в мире известно 200 дефектов когнитивного здоровья, но особенно это Альцгеймер. Даже вот, знаете, патологический процесс уже в организме идет, 20 лет может пройти, и только тогда появляются когнитивные какие-то нарушения. Поэтому нам очень важны биомаркеры и разработка тест-систем. Сегодня Центр мозга уже разработал эти тест-системы, и они уже перейдут сейчас на регистрацию", — рассказала она, выступая на Форуме будущих технологий.

Болезнь Альцгеймера названа по имени немецкого врача Алоиса Альцгеймера, впервые описавшего ее в 1906 году. Это разновидность старческого слабоумия, проявляющаяся тотальной деменцией с прогрессирующим распадом памяти. В основе заболевания лежит диффузная атрофия головного мозга, преимущественно его коры, характеризующаяся большей очаговостью, чем при других видах деменций.

Форум будущих технологий проводится в Москве с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024-м главной темой форума была медицина будущего, в 2025-м — новые материалы и химия. Нынешний форум посвящен биоэкономике.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В России впервые в мире начали применять вакцину для лечения меланомы
18 февраля, 13:13
 
Хорошие новостиРоссияФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)ОбществоМоскваТатьяна Яковлева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала