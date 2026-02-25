https://ria.ru/20260225/fmba-2076571344.html
В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В России вскоре появятся тест-системы болезни Альцгеймера, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева.
"В принципе, в мире известно 200 дефектов когнитивного здоровья, но особенно это Альцгеймер. Даже вот, знаете, патологический процесс уже в организме идет, 20 лет может пройти, и только тогда появляются когнитивные какие-то нарушения. Поэтому нам очень важны биомаркеры и разработка тест-систем. Сегодня Центр мозга уже разработал эти тест-системы, и они уже перейдут сейчас на регистрацию", — рассказала она, выступая на Форуме будущих технологий.
Болезнь Альцгеймера названа по имени немецкого врача Алоиса Альцгеймера, впервые описавшего ее в 1906 году. Это разновидность старческого слабоумия, проявляющаяся тотальной деменцией с прогрессирующим распадом памяти. В основе заболевания лежит диффузная атрофия головного мозга, преимущественно его коры, характеризующаяся большей очаговостью, чем при других видах деменций.
Форум будущих технологий проводится в Москве
с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024-м главной темой форума была медицина будущего, в 2025-м — новые материалы и химия. Нынешний форум посвящен биоэкономике.