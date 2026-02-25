Рейтинг@Mail.ru
Украина неуважительно относится к членам Евросоюза, заявил Фицо - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:33 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/fitso-2076761159.html
Украина неуважительно относится к членам Евросоюза, заявил Фицо
Украина неуважительно относится к членам Евросоюза, заявил Фицо - РИА Новости, 25.02.2026
Украина неуважительно относится к членам Евросоюза, заявил Фицо
Украина неуважительно относится к государствам-членам Европейского союза, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T22:33:00+03:00
2026-02-25T22:33:00+03:00
в мире
украина
словакия
россия
роберт фицо
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074705869_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_2ceac1b3d9257ca4dfbc846cbd59a2db.jpg
https://ria.ru/20260225/slovakija-2076742621.html
украина
словакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074705869_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_84e7d1c6f13571650fd536ed2dc2f326.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, евросоюз
В мире, Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Евросоюз
Украина неуважительно относится к членам Евросоюза, заявил Фицо

Фицо: Украина неуважительно относится к государствам-членам ЕС

© REUTERS / Alex BrandonПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© REUTERS / Alex Brandon
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 25 фев - РИА Новости. Украина неуважительно относится к государствам-членам Европейского союза, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Украина - полностью коррумпированная страна, ведь вы это видите, (поэтому - ред.) думаю, что могу так открыто говорить. (Это - ред.) страна, которая ведет себя неуважительно в отношении государств-членов Европейского союза, а от нас ожидают, что мы просто поднимем руку (в поддержку членства Украины в ЕС - ред.)", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий новостной портал TASR в среду.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, их возобновления в ближайшие дни не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для нефтеперерабатывающего завода Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.
Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе. Возобновление поставок по "Дружбе" ожидается не раньше марта.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Словакия готова принять новые меры против Украины, заявил Фицо
Вчера, 20:21
 
В миреУкраинаСловакияРоссияРоберт ФицоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала