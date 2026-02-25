Украина неуважительно относится к членам Евросоюза, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 25 фев - РИА Новости. Украина неуважительно относится к государствам-членам Европейского союза, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Украина - полностью коррумпированная страна, ведь вы это видите, (поэтому - ред.) думаю, что могу так открыто говорить. (Это - ред.) страна, которая ведет себя неуважительно в отношении государств-членов Европейского союза, а от нас ожидают, что мы просто поднимем руку (в поддержку членства Украины в ЕС - ред.)", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий новостной портал TASR в среду.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, их возобновления в ближайшие дни не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для нефтеперерабатывающего завода Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.
Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе. Возобновление поставок по "Дружбе" ожидается не раньше марта.