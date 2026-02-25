Рейтинг@Mail.ru
09:06 25.02.2026
У-Лайка станет официальным символом фестиваля "УниверЛига" в Красноярске
Три тысячи студентов из 500 образовательных организаций страны соберутся в Красноярске для участия во всероссийском фестивале студенческого спорта "УниверЛига", РИА Новости, 25.02.2026
Новости
красноярск, красноярский край
Красноярск, Красноярский край
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Красноярского краяСимвол фестиваля студенческого спорта У-Лайка
Символ фестиваля студенческого спорта У-Лайка - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края
Символ фестиваля студенческого спорта У-Лайка
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 25 фев - РИА Новости. Три тысячи студентов из 500 образовательных организаций страны соберутся в Красноярске для участия во всероссийском фестивале студенческого спорта "УниверЛига", официальным символом которого стала У-Лайка, сообщается на официальном портале Красноярского края.
"У-Лайка станет официальным символом Всероссийского фестиваля студенческого спорта "УниверЛига", который пройдет в Красноярске с 27 февраля по 3 марта 2026 года. Это вымышленный персонаж сибирской породы собак лайка, вдохновлённый знаменитым символом XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года", - говорится в сообщении.
Персонаж является символом верности, дружелюбия, радости и неукротимой энергии. У-Лайка будет сопровождать студентов на сувенирной атрибутике фестиваля в виде подарочных мягких игрушек и ростовой куклы, которую можно будет встретить на церемониях открытия и закрытия.
"На всероссийском фестивале... за звание лучших поборются 3000 студентов из 500 образовательных организаций. Соревнования пройдут по 27 видам спорта. Среди них будут традиционные дисциплины (футбол на снегу, волейбол, лыжные гонки) и новые форматы, такие как киберспорт, спортивное программирование и гонки на дронах", - сказано в релизе.
Также в "УниверЛиге" примут участие лидеры студенческих спортивных клубов, которые пройдут обучение по четырём направлениям. Отмечается, что фестиваль укрепит связи между образовательными учреждениями и спортивными организациями, а также позволит участникам обменяться опытом с коллегами и повысить свою квалификацию в сфере.
 
КрасноярскКрасноярский край
 
 
