Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сообщения о состоянии актрисы
Культура
 
10:56 25.02.2026
Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сообщения о состоянии актрисы
Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сообщения о состоянии актрисы
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится дома, ей предстоит плановой обследование, экстренной помощи ей не требовалось, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.02.2026
Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сообщения о состоянии актрисы

Дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что актриса не нуждается в экстренной помощи

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЛидия Федосеева-Шукшина
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится дома, ей предстоит плановой обследование, экстренной помощи ей не требовалось, сообщила РИА Новости дочь актрисы.
"Мы дома. Ничего не вызывали (скорую помощь – ред.). Чушь, конечно. Действительно, в планах плановое обследование, но не экстренное", - рассказала дочь актрисы.
Она отметила, что у нее самой на сегодня запланирована консультация у кардиолога по состоянию здоровья Федосеевой-Шукшиной.
В октябре прошлого года актриса была планово госпитализирована по совету врачей. Ей провели рентгеноконтрастное исследование сосудов сердца - коронарографию.
 
