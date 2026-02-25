https://ria.ru/20260225/fedoseeva-shukshina-2076575569.html
Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сообщения о состоянии актрисы
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится дома, ей предстоит плановой обследование, экстренной помощи ей не требовалось, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T10:56:00+03:00
