13:20 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/faktor-2076621673.html
Мишустин назвал ключевой фактор успешного развития России
Мишустин назвал ключевой фактор успешного развития России
Мишустин назвал ключевой фактор успешного развития России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал укрепление обороноспособности ключевым фактором успешного развития России с сильной экономикой.
"Ключевым фактором успешного развития страны с сильной экономикой является, без сомнения, укрепление обороноспособности и безопасности государства", - заявил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
 
