В Европе объяснили почему говорят с Россией на языке ненависти

БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Страны ЕС с начала конфликта на Украине так и не сумели попросту поговорить с властями РФ и понять их позицию, между тем в Европарламенте о России говорят лишь языком ненависти, заявил бывший дипломат при ООН и ОБСЕ, евродепутат от немецкой партии ССВ Михаэль фон дер Шуленбург.

"Мы, европейцы, за все это время так и не смогли даже просто поговорить с русскими - не говоря уже о переговорах. Сейчас вообще нет никакой связи с Россией", - сказал он швейцарскому журналу Weltwoche.

Он напомнил, что в среду ходе экстренной сессии Европарламента Брюсселе была принята резолюция, в которой были компилированы все известные позиции европейских стран против России

"Это восемь страниц, переполненных ненавистью. Там один только язык ненависти. И я могу вам лишь сказать: я видел столько войн - а ненависть в войне плохой советчик. В войне нужно сохранять холодную голову, а такой язык абсолютно неприемлем", - подчеркнул евродепутат.

Шуленбург призвал к осознанию того, что всегда необходимо учитывать мнения другой стороны, а исходить только из собственной позиции не следует.

"Необходимо пытаться понять другого и идти ему навстречу. Иначе никакого дипломатического решения не будет. А я вижу Европу очень, очень далекой от любой дипломатической развязки", - добавил он.