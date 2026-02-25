Рейтинг@Mail.ru
В Европе объяснили почему говорят с Россией на языке ненависти - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/evrosoyuz-2076734359.html
В Европе объяснили почему говорят с Россией на языке ненависти
В Европе объяснили почему говорят с Россией на языке ненависти - РИА Новости, 25.02.2026
В Европе объяснили почему говорят с Россией на языке ненависти
Страны ЕС с начала конфликта на Украине так и не сумели попросту поговорить с властями РФ и понять их позицию, между тем в Европарламенте о России говорят лишь... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T19:35:00+03:00
2026-02-25T19:35:00+03:00
в мире
россия
европа
украина
евросоюз
европарламент
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154937/30/1549373078_0:157:3124:1914_1920x0_80_0_0_96bec6e296d4d278a4929d7ac9ec88da.jpg
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076580330.html
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076686111.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154937/30/1549373078_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_d2e4991c3c1ce419736feff9a3f2dad0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, украина, евросоюз, европарламент, оон
В мире, Россия, Европа, Украина, Евросоюз, Европарламент, ООН
В Европе объяснили почему говорят с Россией на языке ненависти

Weltwoche: ЕС не смог наладить контакты с Россией и говорит на языке ненависти

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге
Флаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Страны ЕС с начала конфликта на Украине так и не сумели попросту поговорить с властями РФ и понять их позицию, между тем в Европарламенте о России говорят лишь языком ненависти, заявил бывший дипломат при ООН и ОБСЕ, евродепутат от немецкой партии ССВ Михаэль фон дер Шуленбург.
"Мы, европейцы, за все это время так и не смогли даже просто поговорить с русскими - не говоря уже о переговорах. Сейчас вообще нет никакой связи с Россией", - сказал он швейцарскому журналу Weltwoche.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
СМИ оценили стратегию Евросоюза по Украине после визита глав ЕК и ЕС в Киев
Вчера, 11:22
Он напомнил, что в среду ходе экстренной сессии Европарламента в Брюсселе была принята резолюция, в которой были компилированы все известные позиции европейских стран против России.
"Это восемь страниц, переполненных ненавистью. Там один только язык ненависти. И я могу вам лишь сказать: я видел столько войн - а ненависть в войне плохой советчик. В войне нужно сохранять холодную голову, а такой язык абсолютно неприемлем", - подчеркнул евродепутат.
Шуленбург призвал к осознанию того, что всегда необходимо учитывать мнения другой стороны, а исходить только из собственной позиции не следует.
"Необходимо пытаться понять другого и идти ему навстречу. Иначе никакого дипломатического решения не будет. А я вижу Европу очень, очень далекой от любой дипломатической развязки", - добавил он.
Ранее Шуленбург и бывший начальник генштаба ФРГ Харальд Куят направили всем миссиям в Брюсселе открытое письмо, из которого следует, что положение Украины в военном плане крайне критическое и переговоры необходимо рассматривать как возможность для киевского режима избежать военного поражения.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Уничтожить ЕС". Заявление фон дер Ляйен об Украине поразило Запад
Вчера, 16:21
 
В миреРоссияЕвропаУкраинаЕвросоюзЕвропарламентООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала