В Киеве боятся остаться вне ЕС до 2029 года, пишут СМИ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. На Украине беспокоятся, что процесс вступления страны в Евросоюз может затянуться по меньшей мере до 2029 года, когда состоятся новые выборы в Европарламент, если президент США Дональд Трамп потеряет интерес к мирному соглашению по урегулированию конфликта, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на украинского чиновника.
Во вторник глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС будет на стороне Украины "столько, сколько потребуется".
"В Киеве беспокоятся по поводу того, что если переговоры затянутся, и Трамп потеряет интерес к мирному соглашению, то "столько, сколько потребуется", возможно будет означать, что Украина останется вне блока, пока не пройдут следующие европейские выборы в 2029 году, а то и дольше", - сообщает издание.
Как отмечается в материале, высокопоставленный чиновник из ЕС заявил, что полное членство в блоке для Украины ранее 2027 года исключено.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году и заявил, что Европейский союз должен установить "конкретную дату" вступления Украины в ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.