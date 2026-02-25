Рейтинг@Mail.ru
В Киеве боятся остаться вне ЕС до 2029 года, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2026
19:03 25.02.2026
В Киеве боятся остаться вне ЕС до 2029 года, пишут СМИ
В Киеве боятся остаться вне ЕС до 2029 года, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2026
В Киеве боятся остаться вне ЕС до 2029 года, пишут СМИ
На Украине беспокоятся, что процесс вступления страны в Евросоюз может затянуться по меньшей мере до 2029 года, когда состоятся новые выборы в Европарламент,... РИА Новости, 25.02.2026
в мире, украина, киев, сша, антониу кошта, дональд трамп, евросоюз, европарламент, politico, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, США, Антониу Кошта, Дональд Трамп, Евросоюз, Европарламент, Politico, Владимир Зеленский
В Киеве боятся остаться вне ЕС до 2029 года, пишут СМИ

Politico: в Киеве беспокоятся остаться вне Евросоюза до 2029 года

Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. На Украине беспокоятся, что процесс вступления страны в Евросоюз может затянуться по меньшей мере до 2029 года, когда состоятся новые выборы в Европарламент, если президент США Дональд Трамп потеряет интерес к мирному соглашению по урегулированию конфликта, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на украинского чиновника.
Во вторник глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС будет на стороне Украины "столько, сколько потребуется".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Уничтожить ЕС". Заявление фон дер Ляйен об Украине поразило Запад
Вчера, 16:21
Киеве беспокоятся по поводу того, что если переговоры затянутся, и Трамп потеряет интерес к мирному соглашению, то "столько, сколько потребуется", возможно будет означать, что Украина останется вне блока, пока не пройдут следующие европейские выборы в 2029 году, а то и дольше", - сообщает издание.
По словам чиновников в Брюсселе и Киеве, Украина видит узкое окно возможностей, чтобы обеспечить себе членство в ЕС между венгерскими выборами в парламент в апреле 2026 года и выборами президента Франции в 2027 году, пишет издание.
Как отмечается в материале, высокопоставленный чиновник из ЕС заявил, что полное членство в блоке для Украины ранее 2027 года исключено.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году и заявил, что Европейский союз должен установить "конкретную дату" вступления Украины в ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В ЕС рассказали, что блоку даст вступление Украины
Вчера, 18:41
 
В миреУкраинаКиевСШААнтониу КоштаДональд ТрампЕвросоюзЕвропарламентPoliticoВладимир Зеленский
 
 
