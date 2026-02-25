В Киеве боятся остаться вне ЕС до 2029 года, пишут СМИ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. На Украине беспокоятся, что процесс вступления страны в Евросоюз может затянуться по меньшей мере до 2029 года, когда состоятся новые выборы в Европарламент, если президент США Дональд Трамп потеряет интерес к мирному соглашению по урегулированию конфликта, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на украинского чиновника.