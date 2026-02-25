https://ria.ru/20260225/evrosoyuz-2076723341.html
В ЕС рассказали, что блоку даст вступление Украины
В ЕС рассказали, что блоку даст вступление Украины - РИА Новости, 25.02.2026
В ЕС рассказали, что блоку даст вступление Украины
Евросоюз хочет за счет вступления Украины в его состав получить ее военный опыт и природные ресурсы, что якобы поспособствует усилению стратегической автономии... РИА Новости, 25.02.2026
БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Евросоюз хочет за счет вступления Украины в его состав получить ее военный опыт и природные ресурсы, что якобы поспособствует усилению стратегической автономии Европы, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Вступление Украины
в ЕС
... может также поспособствовать снижению стратегических зависимостей Европы
и усилению ее стратегической автономии", - написал Домбровскис
в статье для газеты Monde.
В первую очередь, Домбровскис выделяет военный аспект присоединения Украины к ЕС. По его словам, Европа заинтересована в украинском военном опыте и военно-промышленной базе страны. Еврокомиссар утверждает, что в случае вступления в ЕС Украина стала бы "крупнейшей военной силой" объединения.
Домбровскис утверждает, что ЕС видит выгоду от присоединения Украины и в экономическом плане. В частности, еврокомиссар указывает на наличие в стране "богатых запасов важнейшего сырья и других природных ресурсов". Он также утверждает, что европейский капитал якобы сможет помочь украинской экономике раскрыть ее "большой нереализованный потенциал".
Ранее Владимир Зеленский
потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что если когда-нибудь Украины вступил в ЕС, то союз будет обречен на банкротство, и это станет его концом.
Глава евродипломатии Кая Каллас
15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.