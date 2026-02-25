Рейтинг@Mail.ru
ЕК не выделит деньги на проект милитаризации граничащих с Россией стран - РИА Новости, 25.02.2026
17:08 25.02.2026
ЕК не выделит деньги на проект милитаризации граничащих с Россией стран
ЕК не выделит деньги на проект милитаризации граничащих с Россией стран
ЕК не выделит деньги на проект милитаризации граничащих с Россией стран
Еврокомиссия не собирается выделять деньги на собственный анонсированный ранее проект по милитаризации граничащих с Россией стран Евросоюза, сообщил... РИА Новости, 25.02.2026
ЕК не выделит деньги на проект милитаризации граничащих с Россией стран

Мерсье: ЕК не выделит деньги на проект милитаризации граничащих с Россией стран

БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Еврокомиссия не собирается выделять деньги на собственный анонсированный ранее проект по милитаризации граничащих с Россией стран Евросоюза, сообщил представитель ЕК Гийом Мерсье.
Еврокомиссия ранее анонсировала проект по "повышению безопасности стран, граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной". Проект предполагает развитие объектов и инфраструктуры двойного назначения и полную логистическую переориентацию этих регионов с России и Белоруссии на Европу.
"Нет, новых денег не будет. Мы рассчитываем привлечь на этот проект порядка 28 миллиардов государственных и частных инвестиций", - сказал Мерсье на брифинге в Брюсселе.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
