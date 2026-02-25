Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали дерзкое заявление о ходе СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:22 25.02.2026 (обновлено: 09:35 25.02.2026)
На Западе сделали дерзкое заявление о ходе СВО
На Западе сделали дерзкое заявление о ходе СВО

Депутат Шуленбург: повестку мирных переговоров по Украине определит Россия

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Поскольку в конфликте с Украиной Россия не проигрывает, а побеждает, то она и будет определять повестку мирных переговоров, заявил бывший немецкий дипломат, член Европейского парламента Михаэль фон дер Шуленбург в эфире YouTube-канала.
"Если бы Россия проиграла, Украина была бы в НАТО, Россия потеряла бы доступ к Черному морю, и, вероятно, значительная часть пророссийского населения покинула бы Украину. <…> Но Россия побеждает. Значит, она и будет определять повестку мирных переговоров", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Удар Горлума: британская элита спасает себя и план оккупации Украины
24 февраля, 08:00
При этом фон дер Шуленбург признал, что европейские политики занимают неадекватную позицию в отношении украинского конфликта.
"Странам Евросоюза придется это принять. Мы ничего не можем сделать. Если мы не можем изменить ситуацию военным путем, нам придется принять исход конфликта. Так бывает всегда. Не бывает переговоров, которые игнорировали бы происходящее в ходе конфликта. А мы именно это и делаем — не соглашаемся, не хотим принять реальность, созданную четырьмя годами конфликта", — пояснил евродепутат.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки освободили село Риздвянка в Запорожской области. Потери ВСУ на всех участках фронта составили около 1075 военнослужащих.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Тридцать тысяч убитых русских: раскрыта гениальная спецоперация Зеленского
16 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОВооруженные силы УкраиныРоссияЧерное море
 
 
