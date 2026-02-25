На Западе сделали дерзкое заявление о ходе СВО

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Поскольку в конфликте с Украиной Россия не проигрывает, а побеждает, то она и будет определять повестку мирных переговоров, заявил бывший немецкий дипломат, член Европейского парламента Михаэль фон дер Шуленбург в эфире YouTube-канала.
"Если бы Россия проиграла, Украина была бы в НАТО, Россия потеряла бы доступ к Черному морю, и, вероятно, значительная часть пророссийского населения покинула бы Украину. <…> Но Россия побеждает. Значит, она и будет определять повестку мирных переговоров", — сказал он.
При этом фон дер Шуленбург признал, что европейские политики занимают неадекватную позицию в отношении украинского конфликта.
"Странам Евросоюза придется это принять. Мы ничего не можем сделать. Если мы не можем изменить ситуацию военным путем, нам придется принять исход конфликта. Так бывает всегда. Не бывает переговоров, которые игнорировали бы происходящее в ходе конфликта. А мы именно это и делаем — не соглашаемся, не хотим принять реальность, созданную четырьмя годами конфликта", — пояснил евродепутат.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки освободили село Риздвянка в Запорожской области. Потери ВСУ на всех участках фронта составили около 1075 военнослужащих.