На Западе сделали дерзкое заявление о ходе СВО

"Странам Евросоюза придется это принять. Мы ничего не можем сделать. Если мы не можем изменить ситуацию военным путем, нам придется принять исход конфликта. Так бывает всегда. Не бывает переговоров, которые игнорировали бы происходящее в ходе конфликта. А мы именно это и делаем — не соглашаемся, не хотим принять реальность, созданную четырьмя годами конфликта", — пояснил евродепутат.