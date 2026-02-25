Рейтинг@Mail.ru
Европа годами лепит из Зеленского героя, заявил Небензя - РИА Новости, 25.02.2026
00:42 25.02.2026
Европа годами лепит из Зеленского героя, заявил Небензя
в мире, россия, украина, европа, владимир зеленский, василий небензя, владимир мединский, оон, совет национальной безопасности и обороны украины, мирный план сша по украине
Европа годами лепит из Зеленского героя, заявил Небензя

© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
ООН, 25 фев - РИА Новости. Европа годами лепит из Владимира Зеленского героя вопреки фактам и здравому смыслу, выпячивая никогда не имевшиеся у него мирные устремления, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Обращаюсь к европейским коллегам, кого вы хотите обмануть? Вопреки фактам и здравому смыслу, вы все эти годы лепите из Зеленского героя, выпячиваете никогда не имевшиеся у него мирные устремления", - заявил он на заседании СБ ООН по Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"До предела". Японцы предрекли Зеленскому мрачное будущее после слов Путина
Вчера, 21:11
Российский дипломат добавил, что европейцы при этом лживо приписывают РФ незаинтересованность в мире и нацеленность на эскалацию.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Диктатор!" Зеленского сравнили с Гитлером после одного заявления
Вчера, 16:18
 
