В Австрии призвали прекратить конфликт на Украине путем переговоров
00:14 25.02.2026
В Австрии призвали прекратить конфликт на Украине путем переговоров
В Австрии призвали прекратить конфликт на Украине путем переговоров
Лидер делегации правой Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Харальд Вилимски призвал прекратить украинский конфликт путем переговоров вместо... РИА Новости, 25.02.2026
2026
В Австрии призвали прекратить конфликт на Украине путем переговоров

Евродепутат Вилимски призвал закончить конфликт на Украине переговорами

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Лидер делегации правой Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Харальд Вилимски призвал прекратить украинский конфликт путем переговоров вместо поставок оружия и новых пакетов санкций.
"Эта война не должна продолжаться за счет людей. Смерть должна наконец прекратиться - путем переговоров, а не путем постоянных поставок оружия (Украине - ред.) и пакетов санкций", - заявил он. Слова политика приводятся в пресс-релизе АПС.
Флаги России, ЕС
В Австрии призвали ЕС прекратить бессмысленные санкции против России
18 июля 2025, 16:17
18 июля 2025, 16:17
Вилимски раскритиковал запланированное принятие нового пакета санкций как "политически безответственное и экономически саморазрушительное".
По его мнению, предыдущие санкции не только не положили конец войне и не заставили Россию сдаться, но и нанесли огромный ущерб прежде всего Европе - в виде роста цен на энергоносители, ухудшения конкурентоспособности и миллиардных затрат для собственного населения.
"Это ошибочный подход - постоянно ужесточать одни и те же меры и ожидать другого результата", - добавил политик.
Кроме того, Вилимски выразил поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который недавно категорически отказался одобрить 20-й пакет санкций. "Орбан показывает, что в Европе еще есть политики, которые имеют мужество отказаться от автоматического введения санкций и вместо этого требовать мирных переговоров", - пояснил депутат.
Киев
Глава МИД Австрии прибыла в Киев с делегацией
20 февраля, 16:01
20 февраля, 16:01
 
