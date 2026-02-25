В Австрии призвали прекратить конфликт на Украине путем переговоров

ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Лидер делегации правой Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Харальд Вилимски призвал прекратить украинский конфликт путем переговоров вместо поставок оружия и новых пакетов санкций.
Вилимски раскритиковал запланированное принятие нового пакета санкций как "политически безответственное и экономически саморазрушительное".
"Это ошибочный подход - постоянно ужесточать одни и те же меры и ожидать другого результата", - добавил политик.
Кроме того, Вилимски выразил поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который недавно категорически отказался одобрить 20-й пакет санкций. "Орбан показывает, что в Европе еще есть политики, которые имеют мужество отказаться от автоматического введения санкций и вместо этого требовать мирных переговоров", - пояснил депутат.
