В Австрии призвали прекратить конфликт на Украине путем переговоров

ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Лидер делегации правой Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Харальд Вилимски призвал прекратить украинский конфликт путем переговоров вместо поставок оружия и новых пакетов санкций.

Вилимски раскритиковал запланированное принятие нового пакета санкций как "политически безответственное и экономически саморазрушительное".

"Это ошибочный подход - постоянно ужесточать одни и те же меры и ожидать другого результата", - добавил политик.