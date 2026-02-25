Euroclear подал жалобу на рассмотрение иска ЦБ в закрытом режиме

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Бельгийский Euroclear Bank направил апелляционную жалобу на определение арбитражного суда Москвы о рассмотрении в закрытом режиме иска Банка России о взыскании с крупнейшего европейского депозитария около 18,2 триллиона рублей убытков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Жалоба поступила в суд первой инстанции 13 февраля, она будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд

Арбитражный суд Москвы на предварительном заседании в январе удовлетворил ходатайство ЦБ РФ о переходе к разбирательству за закрытыми дверями. Как пояснил истец, материалы содержат информацию, которая может быть квалифицирована как банковская тайна и "учитывая беспрецедентную сумму иска… имеются основания для перехода к закрытому судебному заседанию".

Представитель Euroclear Bank уже после оглашения определения суда заявил, что не успел заявить свою позицию против такого перехода. По его словам, "другой стороне не дали контраргументировать" ходатайство истца.

Исковое заявление ЦБ поступило в суд в декабре. Банк России, комментируя иск, сообщал, что просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими ему денежными средствами и ценными бумагами.